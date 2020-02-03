Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСамолет из Екатеринбурга совершил аварийную посадку в Томске

Пассажирский самолет авиакомпании "Руслайн" из-за технической неисправности совершил посадку в Томске. Борт следовал по маршруту Екатеринбург - Томск. В парке компании самолеты Bombardier, уточняет РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Самолет повредил шасси при посадке в аэропорту Томска

РБК21:55

Самолет с поврежденным шасси эвакуируют с ВПП томского аэропорта

vtomske.ru22:34

При посадке самолета в Томске частично разрушилась стойка шасси

РИА Новости22:18

Летевший из Екатеринбурга самолет повредил шасси при посадке в Томске

Вести-Томск21:15

Очевидец ЧП в томском аэропорту: видел искры в момент посадки самолета

РИА Томск22:03

Аэропорт Томска приостановил работу после аварийной посадки самолета

ТАСС22:27

В томском аэропорту озвучили причину задержки рейсов

Tomsk.Ru22:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 22:42, Ашберн
Шоу-бизнес

Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской

НТВ 10:51
Политика

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

РИА Новости 13:39
Происшествия

Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Газета.Ru 18:57
Транспорт

Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем

В сообщении пресс-службы говорится, что в целях предупреждения проникновения на территорию России новой коронавирусной инфекции, с 00 часов 00 минут по московскому времени 3 февраля 2020 года будет временно приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с КНР.
Аргументы и Факты 14:37
Футбол

Антон Миранчук получил серьезную травму

Полузащитник московского Локомотива Антон Миранчук получил повреждение в матче против сербского Партизана на старте Кубка Матч Премьер.
Советский спорт вчера в 07:46
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Кино

Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм

Военная драма «1917» режиссёра Сэма Мендеса удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как выдающийся британский фильм года.
RT на русском 16:37
Политика

Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян

Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Газета.Ru 18:51
Общество

Число зараженных коронавирусом в США выросло до 11 человек

По данным телеканала ABC7, общее число заболевших в США достигло 11. Ранее сообщалось о девяти случаях заболевания в США.
РИА Новости 21:47
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru 06:29
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочь

В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Ридус 18:58
Шоу-бизнес

Дочь Тимати переживает из-за его расставания с Аленой Шишковой

Симона Юнусова призналась, что ребёнок очень переживает из-за этого, что, по мнению мамы Тимати, является вполне нормальным, учитывая обстоятельства.
Bimru.ru 05:12
Авто

Hyundai анонсировала дебют новой Hyundai Creta

Компания Hyundai показала первые тизерные изображения индийской версии Hyundai Creta нового поколения, чья премьера пройдет 6 февраля на мотор-шоу Auto Expo в Дели.
Автоновости дня вчера в 10:00
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

Известия 15:36
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru 03:40
Общество

Депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами

Член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова вместе с группой депутатов разработала законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время на федеральном уровне.
Вести.Ru 19:42
Политика

В ДНР назвали Киеву условие проведения выборов в Донбассе

Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова назвала условие проведения местных выборов в Донбассе.
Lenta.ru 10:03
Хоккей

Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом»

Газета.Ru 15:09
Авто

Новые минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 добрались до России

Китайский автопроизводитель GAC сообщил о выходе на российский рынок двух новинок – минивэна и кроссовера.
Faktom 03:12
Происшествия

Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад

Мальчики, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, устроены в школу и детский сад.
Российская газета 22:08
Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
РИА Новости 17:09
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН 05:08
Общество

Бывший заместитель министра туризма Бурятии вернется на Алтай

Заместитель министра туризма РБ Денис Ивлев уволился по собственному желанию, он планирует вернуться на Алтай.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 20:43
Общество

Карантин усилят в Чите из-за распространения ОРВИ и гриппа

Замглавы управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Любовь Дубина на оперативном совещании администрации Читы 3 февраля заявила о необходимости усилить карантинный режим в городе из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Чита.Ру 19:50
Экономика

Аналитики оценили влияние коронавируса на товарооборот России с Китаем

Вспышка коронавируса в Китае может привести к сокращению товарооборота между РФ и КНР на 2–4%.
Известия 16:47
Футбол

Эрлин Холанн: «Не думал о том, чтобы забить так много голов»

Спорт-Экспресс вчера в 17:30
Гаджеты

Системы охлаждения видеокарт Asus TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 EVO и RX 5700 XT EVO отличаются от систем охлаждения карт серии TUF Gaming X3 Radeon RX 5700

Ассортимент компании Asus пополнили видеокарты TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 EVO и RX 5700 XT EVO с каталожными обозначениями TUF 3-RX5700-O8G-EVO-GAMING и TUF 3-RX5700XT-O8G-EVO-GAMING соответственно.
iXBT.com вчера в 05:30
Политика

Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей

"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
РИА Новости 08:15
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru 21:25
Авто

В Уфе распродают очередную партию автомобилей должников

В Уфе объявлен аукцион по продаже арестованного имущества.
UfaTime.ru 21:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное