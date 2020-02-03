Пассажирский самолет авиакомпании "Руслайн" из-за технической неисправности совершил посадку в Томске. Борт следовал по маршруту Екатеринбург - Томск. В парке компании самолеты Bombardier, уточняет РИА Новости.

Самолет из Екатеринбурга совершил аварийную посадку в Томске

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