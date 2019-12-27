Происшествия

ВедомостиВедомостиСамолет пропал с радаров после взлета в Казахстане

По данным аэропорта, самолет рейса 2100 Алматы – Нур-Султан вылетел в 7:05 по местному времени и пропал с радара. Всего на борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа. «Бек эйр» – это казахстанская авиакомпания, которая является одной из крупнейших в стране по внутренним перевозкам.
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Самолет пропал с радаров после взлета в Казахстане

Ведомостивчера в 22:21

Деятельность авиакомпании «Бек Эйр» приостановлена после крушения самолёта

News.ruвчера в 23:38

Деятельность авиакомпании «Бек эйр» приостановили после авиакатастрофы

РЕН ТВвчера в 23:33

В Алматы упал пассажирский самолет

Новый Деньвчера в 22:28

Опубликованы списки всех пассажиров, находившихся на борту разбившегося в Алма-Ате самолета

Накануне.Ru01:35

Самолет авиакомпании BEK AIR пропал с радаров в аэропорту Алма-Аты

Пятый каналвчера в 21:53

Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air пропал с радаров

Эхо Москвывчера в 21:52
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Курганские врачи поздравляют своих пациентов с Новым годом

Евгений Тельпов, ответственный за паллиативную помощь, заместитель главного врача по лечебной работе Курганской поликлиники №2, главный внештатный специалист по первой помощи департамента здравоохранения Курганской области, подчеркивает, что благотворительная акция медиков накануне Нового года уже стала традиционной и проводится во второй раз.
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В двух больницах Орска увольняются главные врачи

С 1 января 2020 года уходит главный врач орской городской больницы № 4 Владимир Ильич Коган. Он проработал на этом посту 14 лет.
56orb.ru 04:09
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Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
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Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар в своём инстаграме опубликовал совместную фотографию со своими бывшими одноклубниками – форвардами "Барселоны" Лионелем Месси и Луисом Суаресом.
Soccer.ru 03:39
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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
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Первый полк «Авангарда» заступил на боевое дежурство

Первый полк с ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард» в пятницу заступил на боевое дежурство, сообщает 27 декабря ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
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Экономика

Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет

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Общество

Песков счел слухами версию о теракте в Магнитогорске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что версия о теракте в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв в жилом доме, является слухом, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:24
Происшествия

Число погибших при крушении самолета в Казахстане выросло до 14

При крушении пассажирского самолета казахстанской авиакомпании Bek Air погибло 14 человек, еще 35 человек получили ранения, сообщает пресс-служба аэропорта Алматы.
Коммерсантъ вчера в 23:32
Армия и оружие

Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене

Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что Франция причастна к обстрелу рынка в провинции Саада на северо-западе Йемена.
РИА Новости 25 декабря в 17:35
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Первый пассажирский поезд прибыл в Симферополь из Москвы

Первый пассажирский поезд «Таврия» прибыл из Москвы на конечную станцию в Симферополь. Состав пересек Керченский пролив по Крымскому мосту.
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Политика

Новак пообещал достроить «Северный поток-2»

Строительство газопровода "Северный поток-2" будет закончено, несмотря на введенные против этого проекта санкции США.
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Физическую активность связали с пониженным риском развития рака

Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
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Найдено обезглавленное тело жаловавшегося на росгвардейцев омича

По данным местных СМИ, обезглавленное тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей улицы.
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В российском городе геям и проституткам запретили сдавать кровь

В Самаре геям и проституткам запретили сдавать донорскую кровь. Об этом говорится на сайте областной станции переливания крови.
Lenta.ru 05:47
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Нападающий «Вест Хэма» в костюме снеговика разбил свой Lamborghini

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Армия и оружие

Ливия официально запросила у Турции военную поддержку

Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Lenta.ru вчера в 15:05
Религия

В РПЦ изменили правила крещения детей

В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
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Общество

Британский посол описал Россию в трех словах

Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
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В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр

Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
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Происшествия

Таксист избил и изнасиловал пассажирку в центре Петербурга

Девушка заявила, что 22 декабря у «Гранд-отеля» на Михайловской улице водитель такси вместо оплаты деньгами предпочел взять «натурой»: ударив пассажирку по голове, мужчина принудил ее к оральному сексу.
Konkretno.ru 00:41
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Сергей Сокол: вопросы ПСД на ремонт больниц и ФАПов нужно решать на региональном уровне

Вопрос о передаче полномочий по подготовке проектно-сметной документации для ремонта и строительства соцобъектов нужно решать на уровне региона, заявил сегодня, 27 декабря, председатель областного парламента Сергей Сокол в ходе рабочей поездки в Куйтунскую область.
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Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым

Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым, которые подключили сервис «Свое дело». Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
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Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
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Синоптик предупредил о «барической пиле» в Москве на Новый год

"Барическая пила" — это форма графика, когда давление меняется достаточно резко от высоких значений к низким, потом снова к высоким и снова к низким", — пояснил он.
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На месте крушения самолета в Казахстане нашли бортовые самописцы

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Советский танк Т-62 выдержал прямое попадание противотанковой ракеты

По версии издательства обстрел танка мог быть осуществлен из противотанкового ракетного комплекса TOW, произведенного в США.
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Спорт

РУСАДА уведомило WADA о несогласии с санкциями в отношении России

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) официальное письмо, в котором уведомило организацию о несогласии с санкциями, введенными против России.
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WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Российская газета 25 декабря в 22:38
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Коммерсантъ 02:27
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