По данным аэропорта, самолет рейса 2100 Алматы – Нур-Султан вылетел в 7:05 по местному времени и пропал с радара. Всего на борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа. «Бек эйр» – это казахстанская авиакомпания, которая является одной из крупнейших в стране по внутренним перевозкам.

Самолет пропал с радаров после взлета в Казахстане

Здоровье Курганские врачи поздравляют своих пациентов с Новым годом Евгений Тельпов, ответственный за паллиативную помощь, заместитель главного врача по лечебной работе Курганской поликлиники №2, главный внештатный специалист по первой помощи департамента здравоохранения Курганской области, подчеркивает, что благотворительная акция медиков накануне Нового года уже стала традиционной и проводится во второй раз.

Здоровье В двух больницах Орска увольняются главные врачи С 1 января 2020 года уходит главный врач орской городской больницы № 4 Владимир Ильич Коган. Он проработал на этом посту 14 лет.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

Футбол Неймар опубликовал фото с Месси и Суаресом Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар в своём инстаграме опубликовал совместную фотографию со своими бывшими одноклубниками – форвардами "Барселоны" Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

Армия и оружие Первый полк «Авангарда» заступил на боевое дежурство Первый полк с ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард» в пятницу заступил на боевое дежурство, сообщает 27 декабря ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Экономика Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в топ-3 на российском рынке и собирает информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка.

Общество Песков счел слухами версию о теракте в Магнитогорске Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что версия о теракте в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв в жилом доме, является слухом, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Общество Первый пассажирский поезд прибыл в Симферополь из Москвы Первый пассажирский поезд «Таврия» прибыл из Москвы на конечную станцию в Симферополь. Состав пересек Керченский пролив по Крымскому мосту.

Общество Физическую активность связали с пониженным риском развития рака Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.

Религия В РПЦ изменили правила крещения детей В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.

Происшествия Таксист избил и изнасиловал пассажирку в центре Петербурга Девушка заявила, что 22 декабря у «Гранд-отеля» на Михайловской улице водитель такси вместо оплаты деньгами предпочел взять «натурой»: ударив пассажирку по голове, мужчина принудил ее к оральному сексу.

Здоровье Сергей Сокол: вопросы ПСД на ремонт больниц и ФАПов нужно решать на региональном уровне Вопрос о передаче полномочий по подготовке проектно-сметной документации для ремонта и строительства соцобъектов нужно решать на уровне региона, заявил сегодня, 27 декабря, председатель областного парламента Сергей Сокол в ходе рабочей поездки в Куйтунскую область.

Недвижимость Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым, которые подключили сервис «Свое дело». Об этом сообщается в пресс-релизе банка.