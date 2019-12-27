Происшествия
ВедомостиСамолет пропал с радаров после взлета в Казахстане
По данным аэропорта, самолет рейса 2100 Алматы – Нур-Султан вылетел в 7:05 по местному времени и пропал с радара. Всего на борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа. «Бек эйр» – это казахстанская авиакомпания, которая является одной из крупнейших в стране по внутренним перевозкам.
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Здоровье
Курганские врачи поздравляют своих пациентов с Новым годом
Евгений Тельпов, ответственный за паллиативную помощь, заместитель главного врача по лечебной работе Курганской поликлиники №2, главный внештатный специалист по первой помощи департамента здравоохранения Курганской области, подчеркивает, что благотворительная акция медиков накануне Нового года уже стала традиционной и проводится во второй раз.
Здоровье
В двух больницах Орска увольняются главные врачи
С 1 января 2020 года уходит главный врач орской городской больницы № 4 Владимир Ильич Коган. Он проработал на этом посту 14 лет.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Футбол
Неймар опубликовал фото с Месси и Суаресом
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар в своём инстаграме опубликовал совместную фотографию со своими бывшими одноклубниками – форвардами "Барселоны" Лионелем Месси и Луисом Суаресом.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Армия и оружие
Первый полк «Авангарда» заступил на боевое дежурство
Первый полк с ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард» в пятницу заступил на боевое дежурство, сообщает 27 декабря ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Экономика
Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет
В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в топ-3 на российском рынке и собирает информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка.
Общество
Песков счел слухами версию о теракте в Магнитогорске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что версия о теракте в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв в жилом доме, является слухом, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
Число погибших при крушении самолета в Казахстане выросло до 14
При крушении пассажирского самолета казахстанской авиакомпании Bek Air погибло 14 человек, еще 35 человек получили ранения, сообщает пресс-служба аэропорта Алматы.
Армия и оружие
Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что Франция причастна к обстрелу рынка в провинции Саада на северо-западе Йемена.
Общество
Первый пассажирский поезд прибыл в Симферополь из Москвы
Первый пассажирский поезд «Таврия» прибыл из Москвы на конечную станцию в Симферополь. Состав пересек Керченский пролив по Крымскому мосту.
Политика
Новак пообещал достроить «Северный поток-2»
Строительство газопровода "Северный поток-2" будет закончено, несмотря на введенные против этого проекта санкции США.
Общество
Физическую активность связали с пониженным риском развития рака
Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
Происшествия
Найдено обезглавленное тело жаловавшегося на росгвардейцев омича
По данным местных СМИ, обезглавленное тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей улицы.
Здоровье
В российском городе геям и проституткам запретили сдавать кровь
В Самаре геям и проституткам запретили сдавать донорскую кровь. Об этом говорится на сайте областной станции переливания крови.
Армия и оружие
Ливия официально запросила у Турции военную поддержку
Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Религия
В РПЦ изменили правила крещения детей
В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
Общество
Британский посол описал Россию в трех словах
Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр
Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
Происшествия
Таксист избил и изнасиловал пассажирку в центре Петербурга
Девушка заявила, что 22 декабря у «Гранд-отеля» на Михайловской улице водитель такси вместо оплаты деньгами предпочел взять «натурой»: ударив пассажирку по голове, мужчина принудил ее к оральному сексу.
Здоровье
Сергей Сокол: вопросы ПСД на ремонт больниц и ФАПов нужно решать на региональном уровне
Вопрос о передаче полномочий по подготовке проектно-сметной документации для ремонта и строительства соцобъектов нужно решать на уровне региона, заявил сегодня, 27 декабря, председатель областного парламента Сергей Сокол в ходе рабочей поездки в Куйтунскую область.
Недвижимость
Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым
Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым, которые подключили сервис «Свое дело». Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Общество
Синоптик предупредил о «барической пиле» в Москве на Новый год
"Барическая пила" — это форма графика, когда давление меняется достаточно резко от высоких значений к низким, потом снова к высоким и снова к низким", — пояснил он.
Армия и оружие
Советский танк Т-62 выдержал прямое попадание противотанковой ракеты
По версии издательства обстрел танка мог быть осуществлен из противотанкового ракетного комплекса TOW, произведенного в США.
Спорт
РУСАДА уведомило WADA о несогласии с санкциями в отношении России
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) официальное письмо, в котором уведомило организацию о несогласии с санкциями, введенными против России.
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.