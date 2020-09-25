Самолет разбился в Харьковской области Украины около города Чугуева
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Тип самолета не уточняется, предположительно, он грузовой. Национальная полиция Украины проверяет информацию о крушении.В источнике
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