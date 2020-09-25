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Радио Маяк
Радио Маяк

Самолет разбился в Харьковской области Украины около города Чугуева

Тип самолета не уточняется, предположительно, он грузовой. Национальная полиция Украины проверяет информацию о крушении.В источнике
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Москва 24

Самолет разбился в Харьковской области

Москва 24вчера в 14:44
Известия

Полиция начала проверку данных о крушении самолета под Харьковом

Известиявчера в 14:24
Взгляд.ру

Появились сообщения о крушении военного самолета под Харьковом

Взгляд.рувчера в 14:31
ТК Звезда

СМИ: под Харьковым рухнул военный самолет

ТК Звездавчера в 14:30
РИА Новости

Полиция Украины проверяет информацию о падении самолета под Харьковом

РИА Новостивчера в 14:37
RT на русском

Полиция проверяет информацию о крушении самолёта под Харьковом

RT на русскомвчера в 14:23
РЕН ТВ

Украинские СМИ сообщили о крушении самолета под Харьковом

РЕН ТВвчера в 14:11

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Интерфаксвчера в 15:24
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Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на особняк Киркорова

Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы Филиппа Киркорова, сказал «МБХ медиа», что артист не намерен подавать в суд на штаб Навального из-за расследования о его доме.
Компания24 сентября в 15:24
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Московские театры оштрафуют за нарушение масочного режима

Как рассказал начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Алексей Худобородов, проверка выявила нарушения в Доме культуры имени Зуева.
Москва 24вчера в 14:55
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Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБКвчера в 05:38
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Полиция пресекла сходку криминальных авторитетов в Подмосковье

Сотрудники уголовного розыска совместно со спецназовцами "Гром" пресекли сходку криминальных авторитетов в подмосковных Мытищах, на которой решались вопросы раздела зон влияния на коммерческие организации.
Газета.Ruвчера в 12:13
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