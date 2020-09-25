Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на особняк Киркорова

Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы Филиппа Киркорова, сказал «МБХ медиа», что артист не намерен подавать в суд на штаб Навального из-за расследования о его доме.