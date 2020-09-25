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РЕН ТВ
РЕН ТВ

Число погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом возросло до 22

Число погибших в результате крушения украинского военно-транспортного самолета Ан-26 в Харьковской области возросло до 22. Об этом сообщает Государственная служба по Чрезвычайным ситуациям. Еще двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.В источнике
Алексей Кучерукраинский адвокат
Под Чугуевом упал самолет. Есть погибшие. Срочно выехал на место событий. Есть те, кто выжил. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь.
Подробнее о событии
URA.Ru

На счету самолетов Ан-26 больше 160 авиапроисшествий. Почти полторы тысячи человек погибли

URA.Ru21:59
Коммерсантъ

На Украине при крушении военного самолета погибли 22 человека

Коммерсантъвчера в 14:48
РБК

Военные уточнили число людей на борту разбившегося под Харьковом Ан-26

РБК17:17
Интерфакс

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

Интерфаксвчера в 15:24
RT на русском

Число погибших в авиакатастрофе под Харьковом возросло до 25

RT на русском17:13
ТАСС

Хронология катастроф самолетов Ан-26

ТАССвчера в 15:40
РИА Новости

Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26

РИА Новостивчера в 14:38

Энтузиаст сравнил под электронным микроскопом микросхемы, изготовленные Intel по нормам 14 нм, и TSMC — по нормам 7 нм

В настоящее время лучший техпроцесс Intel, используемый для серийного производства настольных процессоров, носит обозначение 14 nm+++, тогда как процессоры AMD серии Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2, компания TSMC выпускает по нормам 7 нм.
iXBT.com23 сентября в 10:11
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Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с Россией

Япония и Россия были очень близки к заключению мирного договора осенью 2018 года, однако этому помешало усиление противостояния Вашингтона и Москвы, заявил экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью газете "Никкэй".
РИА Новости22:26
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Хуснуллин прокомментировал законопроект о реновации в регионах России

Марат Хуснуллин, занимающий должность вице-премьера, рассказал о том, что законопроект о программах о реконструкции и сносе жилых зданий, а также о комплексном развитии территорий не предполагает проведения реновации во всех российских населенных пунктах.
Discover24вчера в 10:33
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Американская гиперзвуковая ракета не смогла разогнаться до гиперзвуковой скорости

Ряд информационных источников заявил о том, что во время последних испытаний американского гиперзвукового вооружения, вопреки заявленным успехам, американская гиперзвуковая ракета так и не смогла достичь номинальной скорости, чтобы быть причисленной к этому виду вооружения, хотя по словам Дональда Трампа, американские ракеты уже могут развивать скорость в 17 раз больше скорости звука.
Avia.pro17:21
3

РФС признал ошибку судьи Карасева в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА

Напомним, встреча состоялась в рамках седьмого тура российского первенства и завершилась победой «армейцев» со счётом 3:1. Обслуживала матч судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
Vprognoze.ru23 сентября в 06:27
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Нападение в Париже признано терактом, задержаны 7 человек

Произошедшее в Париже нападение на людей около бывшей редакции журнала Charlie Hebdo признано терактом "Несомненно, это акт исламистского терроризма", – заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, добавив, что "мы никогда не прекращаем войну против исламистских террористов", передает телеканал BFM.
Вести.Ruвчера в 16:01
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