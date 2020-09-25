Американская гиперзвуковая ракета не смогла разогнаться до гиперзвуковой скорости

Ряд информационных источников заявил о том, что во время последних испытаний американского гиперзвукового вооружения, вопреки заявленным успехам, американская гиперзвуковая ракета так и не смогла достичь номинальной скорости, чтобы быть причисленной к этому виду вооружения, хотя по словам Дональда Трампа, американские ракеты уже могут развивать скорость в 17 раз больше скорости звука.