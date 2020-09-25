Число погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом возросло до 22
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Число погибших в результате крушения украинского военно-транспортного самолета Ан-26 в Харьковской области возросло до 22. Об этом сообщает Государственная служба по Чрезвычайным ситуациям. Еще двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.В источнике
Под Чугуевом упал самолет. Есть погибшие. Срочно выехал на место событий. Есть те, кто выжил. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь.
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