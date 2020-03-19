Происшествия

ВЕТТАВЕТТАСамолет рейса Москва-Пермь подал сигнал тревоги

Самолет Sukhoi Superjet 100 подал сигнал тревоги над Кировской областью, спустя час после вылета из Шереметьево. По расписанию посадка в Перми ожидается через полчаса. По данным Агентства, сегодня поступила информация о "минировании" сразу трех российских самолетов.
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Самолет рейса Москва — Пермь, подавший сигнал тревоги, проверили пермские специалисты

Новости Перми 59.ru12:17

Самолёт следующий рейсом «Москва-Пермь» подал сигнал тревоги

АиФ Пермь08:03

Самолет рейса Москва – Пермь подал сигнал тревоги

Business Class (Пермь)08:35

Самолет рейса Москва-Пермь подал сигнал тревоги над Кировской областью

Properm.ru08:22

Подавший сигнал тревоги рейс Москва — Пермь успешно приземлился в аэропорту

Новый компаньон08:07

Самолет «Москва – Пермь», приземлившийся в пермском аэропорту после сигнала тревоги, осмотрели спецслужбы

КП - Пермь11:06

Подавший сигнал тревоги самолет Москва - Пермь благополучно сел в аэропорту назначения

ТАСС08:26
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Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Общество

В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 08:56
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс 07:03
Общество

Собянин подписал указ о временном закрытии колледжей с 21 марта

16 марта мэр Москвы в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о введении ряда новых мер для защиты населения, в числе которых временный переход школ на дистанционное обучение и запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек.
ТАСС 12:44
Общество

Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 427 до 3405, за это время новыми зараженными стали почти 4,5 тысячи человек, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:35
Общество

Россия перешла в режим повышенной готовности

На всей территории России начал действовать режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 09:37
Музыка

Российские синхронистки поддержали группу Little Big

РИА Новости 03:16
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 10:47
Политика

Путин: Голосование по Конституции может пройти на дому

Президент РФ Владимир Путин допустил, что условия, которые диктует эпидемия коронавирусной инфекции в России, могут заставить провести голосование по поправкам в Конституцию на дому.
Хакасия-Информ вчера в 22:16
Здоровье

Коронавирус в Бергамо: муки пациентов (Corriere Della Sera, Италия) (Corriere Della Sera)

Хирург больницы Тревильо рассказывает о том, что происходит в палатах: «Мы передаем сообщения от пациентов их друзьям и родным».
ИноСМИ 10:44
Футбол

Дивеев: поначалу стеснялся Акинфеева Игорем называть

Защитник ЦСКА и молодёжной сборной России Игорь Дивеев признался, что раньше стеснялся голкипера Игоря Акинфеева.
Чемпионат 13:07
Шоу-бизнес

В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет

Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня 06:02
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ вчера в 20:20
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК вчера в 17:00
Общество

МВД из-за вируса продлит иностранцам визы и сроки пребывания в России

Министерство внутренних дел даст возможность всем прибывшим в Россию иностранцам продлить срок действия визы или пребывания в стране (для тех, кому виза не требовалась для въезда).
РБК 10:53
Культура

«КиноПоиск HD» создаст сериал о победе Ельцина на выборах 1996 года

News.ru 08:38
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 15:18
Общество

Лидеры G7 обсудили возможность отмены Олимпиады в Японии

Лидеры Группы семи (G7) обсудили в ходе видеоконференции возможность отмены летней Олимпиады в Токио, проведение которой запланировано с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако окончательное решение остается за премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
ТАСС Спорт 13:16
Общество

Власти Китая остановили эпидемию коронавируса

В китайском городе Ухань - центре провинции Хубей и очаге вспышки коронавируса COVID-19 - за сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
Ридус 01:05
Общество

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
РИА Новости 03:12
Политика

Эрдоган объявил о наступлении новой эпохи из-за коронавируса

Запад не готов к пандемии коронавируса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 06:47
Общество

Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об обязательной двухнедельной изоляции всех лиц, прибывающих на территорию РФ, в домашних условиях.
Интерфакс 06:08
Экономика

Силуанов назвал коронавирус угрозой сильнее падения цен на нефть

Обвальное падение мировых цен на нефть (с начала года почти втрое, с $72 до $25) оказывает на экономику России менее негативное влияние, чем распространение коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:38
Общество

В России введут новый вид занятости

Как пишут «Известия», в России может быть введен новый формат трудовой занятости, суть которого состоит в совмещении труда на обычном рабочем месте и удаленно.
Капитал страны 00:26
Космос

С дикой скоростью. Движение загадочного объекта к Земле сняли на видео

Энтом, который является опытным оператором, заявил, что объект "двигался с дикой скоростью и было очень трудно сосредоточиться".
Радио Sputnik вчера в 09:17
Космос

Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

Live24 вчера в 09:55
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Общество

В Оренбуржье подтвердился первый случай заражения коронавирусом

В Оренбургской области зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом.
1743.ru 09:10
Политика

Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru вчера в 09:32
Общество

У сотрудницы компании Росатома в Петербурге выявили коронавирус

Коронавирус найден у сотрудницы одной из компаний Росатома в Санкт-Петербурге после ее отдыха за рубежом, она изолирована и получает медпомощь, сообщил РИА Новости официальный представитель атомной госкорпорации.
РИА Новости 13:54
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