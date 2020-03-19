Самолет Sukhoi Superjet 100 подал сигнал тревоги над Кировской областью, спустя час после вылета из Шереметьево. По расписанию посадка в Перми ожидается через полчаса. По данным Агентства, сегодня поступила информация о "минировании" сразу трех российских самолетов.

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