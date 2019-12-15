Происшествия
Москва 24Самолет рейсом в Гонконг вернулся в Шереметьево
Пассажирский самолет авиакомпании "Аэрофлот" Airbus А330, летевший из Москвы в Гонконг, вернулся в Шереметьево, сообщает ТАСС. По данным авиакомпании, экипаж самолета Москва – Гонконг принял решение вернуться из-за ухудшения самочувствия пассажира.
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Армия и оружие
Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США
15 декабря Эрдоган заявил, что в случае введения Вашингтоном санкций в отношении республики Анкара может закрыть для США авиабазу Инджирлик, где хранятся американские ядерные бомбы B61, и базу Кюреджик, которая является частью системы ПРО НАТО в Европе.
Экономика
Россиянам пообещали до 120 тысяч рублей за участие в новой системе накопительных пенсий
После внедрения новой системы накопительных пенсий — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — россияне смогут оформить налоговый вычет в пределах 120 тысяч рублей.
Гаджеты
ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865
Компания ZTE представит смартфон Axon 10s Pro – первое устройство в мире на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865.
Политика
На Сахалине ответили на заявления о передаче Курил Японии
Общество
«Ъ»: Rambler требует взыскать с Twitch 180 млрд рублей
Как пояснил изданию источник, сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций Английской премьер-лиги - 36 тыс. - на максимальную сумму компенсации в 5 млн рублей.
Экономика
Компании предупредили Медведева о риске замедления цифровой экономики
Создание государственного интегратора на базе «Сколково», которое поручил проработать председатель правительства Дмитрий Медведев, замедлит развитие цифровой экономики и лишит частные компании необходимого финансирования, уверены участники рынка.
Наука
В Индонезии нашли древнейший наскальный рисунок
В Индонезии в одной из пещер острова Сулавеси ученые обнаружили наскальные рисунки.
Происшествия
ФСБ заинтересовалась экс-главой комитета по благоустройству Петербурга
Сотрудники ФСБ ведут оперативно-следственные мероприятия с бывшим главой комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимиром Рублевским, покинувшим свой пост 14 октября.
Армия и оружие
Назван срок полного перехода ракетных войск на современные комплексы
Полностью перевооружить российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на современные ракетные комплексы планируется к 2024 году.
Общество
Россияне тратят на продукты почти треть своего бюджета
Россияне тратят на покупку продуктов 30,2% своего бюджета и занимают 31-е место по этому показателю среди 40 других европейских государств, следует из данных исследования «РИА Новости».
Футбол
Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль ВЭБа
Президент ЦСКА Евгений Гинер отреагировал на информацию о том, что 75% акций армейского клуба перейдут под контроль госкорпорации ВЭБ.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Здоровье
В Якутии число заболевших корью выросло до 21 человека
15 декабря был зарегистрирован еще один случай заболевания корью в Якутии. Теперь общее количество заболевших - 21.
Политика
Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира
Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года опубликовало издание U.S.News.
Футбол
Ювентус — Удинезе 3:1
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду благодаря голам в матче с «Удинезе» стал единственным футболистом из ведущих пяти европейских чемпионатов, которому удалось забить как минимум 10 мячей в последних 15 сезонах.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала фото без бюстгальтера
Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новую фотографию в платье и при этом без бюстгальтера.
Авто
Honda представит в России обновленный CR-V
Общество
Опубликовано видео схватки орлана и осьминога
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе
14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Гаджеты
На что способен самый гигантский процессорный кулер с новой технологией
Производители выжали максимум из тех технологий, которые обычно используются в кулерах, а новые тут не особо приживаются.
Происшествия
На Филиппинах при землетрясении пострадали 37 человек, сообщает СМИ
По меньшей мере 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах, магнитуда которого составила 6,8, сообщает газета Manila Bulletin.
Общество
В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке
Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
Происшествия
Сколько преступлений произошло в Якутии?
Прокуратура республики проанализировала состояние преступности на территории Республики Саха (Якутия).
Происшествия
Второй за день самолет экстренно вернулся в Шереметьево
Самолет Boeing 737, летевший из Москвы в Сургут, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за трещины на лобовом стекле.
Экономика
Госдума продлила «заморозку» накопительной части пенсии
Госдума одобрила «заморозку» накопительной пенсии еще на один год — до 2022 года, сообщает «Российская газета».
Политика
В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян
Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
Политика
Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой
Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.
Экономика
Правительство расширит план по приватизации госкомпаний
Правительство России планирует расширить прогнозный план приватизации государственных предприятий.
Политика
Пушков оценил шутку Зеленского в ответ на слова Путина о газе
Сенатор Алексей Пушков заявил о превосходстве России над Украиной в газовом споре.