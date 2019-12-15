Происшествия

Москва 24Москва 24Самолет рейсом в Гонконг вернулся в Шереметьево

Пассажирский самолет авиакомпании "Аэрофлот" Airbus А330, летевший из Москвы в Гонконг, вернулся в Шереметьево, сообщает ТАСС. По данным авиакомпании, экипаж самолета Москва – Гонконг принял решение вернуться из-за ухудшения самочувствия пассажира.
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