Пассажирский самолет авиакомпании "Аэрофлот" Airbus А330, летевший из Москвы в Гонконг, вернулся в Шереметьево, сообщает ТАСС. По данным авиакомпании, экипаж самолета Москва – Гонконг принял решение вернуться из-за ухудшения самочувствия пассажира.

Самолет рейсом в Гонконг вернулся в Шереметьево

Армия и оружие Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США 15 декабря Эрдоган заявил, что в случае введения Вашингтоном санкций в отношении республики Анкара может закрыть для США авиабазу Инджирлик, где хранятся американские ядерные бомбы B61, и базу Кюреджик, которая является частью системы ПРО НАТО в Европе.

Общество «Ъ»: Rambler требует взыскать с Twitch 180 млрд рублей Как пояснил изданию источник, сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций Английской премьер-лиги - 36 тыс. - на максимальную сумму компенсации в 5 млн рублей.

Экономика Компании предупредили Медведева о риске замедления цифровой экономики Создание государственного интегратора на базе «Сколково», которое поручил проработать председатель правительства Дмитрий Медведев, замедлит развитие цифровой экономики и лишит частные компании необходимого финансирования, уверены участники рынка.

Происшествия ФСБ заинтересовалась экс-главой комитета по благоустройству Петербурга Сотрудники ФСБ ведут оперативно-следственные мероприятия с бывшим главой комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимиром Рублевским, покинувшим свой пост 14 октября.

Общество Россияне тратят на продукты почти треть своего бюджета Россияне тратят на покупку продуктов 30,2% своего бюджета и занимают 31-е место по этому показателю среди 40 других европейских государств, следует из данных исследования «РИА Новости».

Футбол Ювентус — Удинезе 3:1 Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду благодаря голам в матче с «Удинезе» стал единственным футболистом из ведущих пяти европейских чемпионатов, которому удалось забить как минимум 10 мячей в последних 15 сезонах.

Шоу-бизнес Кристина Асмус опубликовала фото без бюстгальтера Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новую фотографию в платье и при этом без бюстгальтера.

Фигурное катание Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе 14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.

Общество В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.