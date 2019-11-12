Политика

Газета.RuГазета.RuЭкс-президент Боливии Эво Моралес прибыл в Мексику

Бывший президент Боливии Эво Моралес прибыл в Мексику, где ему предоставили политическое убежище. Об этом сообщает РИА "Новости". Самолет, доставивший Моралеса в столицу страны, прибыл с задержкой на два с половиной часа.
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