Политика

ГЛАС.RUГЛАС.RUСамолет с Эво Моралесом на борту сел в Парагвае

Самолет ВВС Мексики приземлился в столице Парагвая Асунсьоне для дозаправки. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство "Notimex". Из Асунсьона борт вылетит в Мехико.
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Решение Международного суда ООН по иску Украины к России о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и конвенции о борьбе с финансированием терроризма можно ожидать не раньше 2022 года – начала 2023 года, заявила на брифинге замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
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Футболисты туринского «Ювентуса» остались недовольны реакцией португальского форварда команды Криштиану Роналду на замену во время матча чемпионата Италии против «Милана».
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В бассейне одного из детских садов Уфы утонула воспитательница.
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Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2

В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
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Сбербанк согласовал план финансового оздоровления UTair

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Познер ответил на слова Галкина о цензуре на российском телевидении

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Косплеер с ником Maul выпустил фото-календарь, посвящённый Геральту из игровой серии «Ведьмак».
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