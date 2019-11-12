Самолет мексиканских ВВС с экс-президентом Боливии Эво Моралесом на борту приземлился в столице Мексико Мехико. Об этом сообщает мексиканская газета Excelsior. В международном аэропорту Мехико Моралеса встретил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

Самолет с Эво Моралесом прилетел в Мексику

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