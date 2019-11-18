Самолет авиакомпании American Airlines, на борту которого находилась бывший госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, экстренно приземлился в Нью-Йорке, сообщает CNN со ссылкой на источники. Отмечается, что воздушное судно вернулось в аэропорт из-за неисправности.

Самолет с Хиллари Клинтон на борту экстренно приземлился в Нью-Йорке

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