Происшествия
Народные новостиСамолет с Хиллари Клинтон на борту экстренно приземлился в Нью-Йорке
Самолет авиакомпании American Airlines, на борту которого находилась бывший госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, экстренно приземлился в Нью-Йорке, сообщает CNN со ссылкой на источники. Отмечается, что воздушное судно вернулось в аэропорт из-за неисправности.
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Общество
Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов
На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.
Происшествия
На складе на северо-западе Москвы произошел пожар
ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах Москвы сообщает, что в здании склада расположены помещения автосервиса, который также пострадал от пожара — там загорелись автомобили и газовое оборудование, периодически происходили взрывы газовых баллонов.
Экономика
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Напомним, что страховые пенсии будут проиндексированы с нового года на 6,6%, что выше официальной инфляции на 2,8%. Среднегодовое увеличение пенсии неработающих пенсионеров составит в среднем 1 тыс. рублей.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Футбол
«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече
В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара».
Политика
На Украине отвергли возможность отказа от минских соглашений
Ранее Пристайко заявил, что альтернативой минским соглашениям может стать операция по поддержанию мира, не предусмотренная минским переговорным процессом.
Происшествия
ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области
Кино
Геральт, Цири и кикимора: Netflix показал серию новых кадров «Ведьмака»
Гаджеты
Появились рендеры Samsung Galaxy S11
Новый Samsung Galaxy S11 могут представить в феврале 2020 года на конференции MWC в Барселоне.
Общество
«Яндекс» намерен изменить структуру управления компанией
«Приоритетная акция компании, в настоящее время принадлежащая «Сбербанку», будет переведена в фонд, и ее условия будут изменены», — говорится в сообщении.
Общество
Порноактрисы устроили эротическую фотосессию в британском музее
Девушки в эротических костюмах бортпроводниц устроили фотосессию в английском музее авиации региона Мидленд.
Общество
Россия отложила возобновление авиасообщения с Египтом
Россия решила отложить возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену
Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии заочно арестован
Басманный суд Москвы заочно арестовал мужчину, который обвиняется в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также его брата Абдулахмеда.
Теннис
Стефанос Циципас: Держать этот трофей немного страшно
Грек Стефанос Циципас прокомментировал свою победу на ATP Finals, рассказал историю знакомства с австрийцем Домиником Тимом.
Здоровье
Врачи назвали признаки развития атеросклероза
Доказано, что атеросклероз возникает при образовании бляшек, которые могут возникать на внутренней стороне стенок сосудов, пишет МедикФорум.
Спорт
СБР утвердит состав сборной России по биатлону 18 ноября
Состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) будет определён правлением Союза биатлонистов России (СБР) 18 ноября.
Политика
Россияне стали меньше восхищаться Путиным
В мае ВЦИОМ провел опрос россиян, результаты которого показали, что доля респондентов, назвавших имя президента в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%. Этот показатель стал минимальным с января 2006 года.
Гаджеты
Xiaomi обещает лучшие 5G-камерофоны
В Xiaomi утверждают, что Xiaomi Mi Note 10 является лучшим камерофоном, при этом не стоит забывать о том, то он стоит существенно меньше, чем Huawei Mate 30 Pro.
Происшествия
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
Политика
В Польше дали советы Зеленскому по возврату Крыма и Донбасса
Globallookpress Экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский дал советы Украине по возвращению в состав страны полуострова Крым и регионов Донбасса.
Единоборства
Ковалев назвал профанами тех, кто верил в его победу над Альваресом
Россиянин признался, что у него не было шансов одолеть именитого Сауля Альвареса, а также назвал "профанами" всех тех, кто ставил на его победу.
Армия и оружие
В США раскрыли сценарий атаки на российские системы ПВО
Отмечается, что заключительном этапом преодоления российских ПВО является разработка способов из некинетического подавления 55-м подразделением разведки.
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Политика
Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса
В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
Фигурное катание
Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве
Экономика
Глава «Сибура» рассказал о двух потенциальных проектах с «Газпромом»
«Дорожная карта» по Новоуренгойскому газохимическому комплексу, которую «Газпром» и «Сибур» подписали в октябре 2019 года в рамках сентябрьского соглашения о сотрудничестве, предполагает диагностические работы, инженерные изыскания и подготовку проектной документации, необходимой для завершения строительства комплекса.
Происшествия
При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека
Четыре человека погибли, еще шестеро пострадали при стрельбе в американском городе Фресно (штат Калифорния).
Экономика
ЦБ допустил возвращение монет номиналом в 50 рублей
Монеты номиналом в 50 руб. массово чеканились в России в 1992 – 1997 гг. В 1997 г. по указу президента Бориса Ельцина старые денежные знаки были заменены новыми в соотношении 1000:1.