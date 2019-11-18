Происшествия

Народные новостиНародные новостиСамолет с Хиллари Клинтон на борту экстренно приземлился в Нью-Йорке

Самолет авиакомпании American Airlines, на борту которого находилась бывший госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, экстренно приземлился в Нью-Йорке, сообщает CNN со ссылкой на источники. Отмечается, что воздушное судно вернулось в аэропорт из-за неисправности.
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Стали известны подробности инцидента с самолетом, перевозившим Клинтон

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СМИ: Самолёт с Хиллари Клинтон совершил экстренную посадку в Нью-Йорке

RT на русскомвчера в 21:00

Самолет с Хиллари Клинтон на борту совершил экстренную посадку в Нью-Йорке

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Американский политик, член Демократической партии. Первая леди Арканзаса, первая леди США, сенатор от штата Нью-Йорк. Государственный секретарь США. Кандидат в президенты США на выборах 2016 года от Демократической партии.
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