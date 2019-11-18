Лайнер авиакомпании American Airlines,следовавший рейсом из Нью-Йорка в Вашингтон, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. На борту самолета находилась бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, сообщает CNN.

Самолет с Хиллари Клинтон совершил вынужденную посадку в Нью-Йорке

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