Происшествия
ИзвестияСамолет с Хиллари Клинтон на борту экстренно сел в Нью-Йорке
Самолет авиакомпании American Airlines, на борту которого находилась экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, совершил экстренную посадку в Нью-Йорке, сообщает CNN.
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Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
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Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Политика
Близкие к Кремлю эксперты описали «идеального губернатора»
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Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
Политика
WSJ: дипломат США сообщал окружению Трампа о намерениях Зеленского по делу Байдена
Постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондланд держал нескольких представителей администрации президента США Дональда Трампа в курсе относительно готовности президента Украины Владимира Зеленского начать расследование деятельности в этой стране бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Политика
Оппозиция не прошла в новый состав нижней палаты парламента Белоруссии
Представители оппозиции не прошли в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии.
Общество
Историк Соколов, убивший аспирантку, оказался бытовым алкоголиком
Дмитрий Матлин, который знаком с Олегом Соколовым более 30 лет, рассказал о жизни историка, убившего аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко.
Авто
АвтоВАЗ приготовил для Lada XRAY новую комплектацию «Instinct»
В настоящее время АвтоВАЗ разрабатывает новую комплектацию для модели Lada XRAY под названием «Instinct».
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.
Политика
Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США
Политика
Россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией и большим равнодушием
В целом позитивное (симпатия и восхищение) отношение к Путину снизилось с 2017 г. на 10 процентных пунктов до 32%, а нейтрально-дистанцированное – выросло на 7 п. п. до 61%.
Общество
Рейтинг регионов по условиям труда для пенсионеров возглавила Москва
Общество
Япония заверила в безопасности слива радиоактивной воды в океан
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии опубликовало доклад, в котором говорится о безопасности сброса в Тихий океан радиоактивной воды.
Гаджеты
Китайские эксперты назвали лучший смартфон 2019 года
Китайский оператор China Mobile составил рейтинг лучших смартфонов за 2019 году. Первое место в топе заняли смартфоны Huawei Mate 30 Pro.
Единоборства
Конор Макгрегор поддержал Артема Лобова после поражения
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поддержал своего напарника по команде и друга Артема Лобова после поражения нокаутом в пятом раунде кулачного боя с Джейсоном Найтом во главе турнира BKFC 9.
Армия и оружие
ОАК сделает самолет Як-130 боевым
Учебно-боевой самолет Як-130 будет модернизирован и станет в значительной степени боевым, сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщили стороны сделки.
Происшествия
Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек
На прощание с убитой пятилетней девочкой в селе Кропоткино Раздольненского района пришли сотни человек. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Теннис
Циципас обыграл Тима и выиграл Итоговый турнир ATP
Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира ATP.
Здоровье
Кардиолог заявил об опасности электронных сигарет и вейпов
Кардиолог Ярослав Ашихмин заявил об опасности электронных сигарет и вейпов и предупредил, что они не являются безопасной альтернативой обычным сигаретам.
Здоровье
Перечислены продукты для укрепления суставов
Медицинские специалисты из Университета Вашингтона проинформировали о том, что существуют некоторые полезные продукты, прием в пищу которых поможет облегчить симптомы при суставных заболеваниях.
Общество
По делу о хищениях на космодроме «Восточный» осуждены 58 человек
По фактам мошенничества, хищений и злоупотреблений должностными полномочиями при строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области осуждены 58 человек.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов живут отдельно
Свадьба состоялась в сентябре, однако молодожены до сих пор живут отдельно.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании
Политика
Польша пригрозила Германии судом из-за «Северного потока-2»
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG планирует обратиться в суд, если Германия не учтет интересы Варшавы при имплементации газовой директивы Евросоюза по «Северному потоку-2».
Энергетика
Нефть демонстрирует небольшой восходящий уклон
Сегодня, 15 ноября, на утренних торгах котировки демонстрируют небольшой восходящий уклон, но держатся довольно скромно, заявил корреспонденту руководитель ИА REGNUM отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
Армия и оружие
Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС
Общество
Путин одобрил проект строительства моста через Лену
Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».