Самолет авиакомпании American Airlines, на борту которого находилась экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, совершил экстренную посадку в Нью-Йорке, сообщает CNN.

Самолет с Хиллари Клинтон на борту экстренно сел в Нью-Йорке

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