Самолет авиакомпании American Airlines, на борту которого находилась экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, совершил экстренную посадку в Нью-Йорке, сообщает CNN.

Самолет с Хиллари Клинтон на борту экстренно сел в Нью-Йорке

Общество В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников Городская планерка в Бийске была прервана вторжением силовиков, сотрудники пригласили проследовать с ними градоначальника Александра Студеникина и еще несколько руководителей и сотрудников мэрии, сообщает «Бийский рабочий».

Политика В Керчи буксируют задержанные украинские военные корабли В Керчи началась буксировка задержанных Россией украинских военных кораблей, которые 25 ноября прошлого года нарушили территориальную границу РФ.

Общество В Венеции ожидают новый пик наводнения Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.

Политика Пушков оценил совет польского политика по возвращению Крыма Украине Совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского о возвращении Крыма и Донбасса путем европейского курса и быстрого экономического роста лишен смысла.

Армия и оружие США раскрыли план атаки на российские системы ПВО Заключительном этапом преодоления ПВО противника названа разработка способов некинетического подавления российских систем 55-м подразделением разведки, которое затем передаст точные координаты комплексов ПВО ударной авиации.

Армия и оружие Россия продаёт истребители Су-35 в ОАЭ Согласно информации, озвученной глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Шогаевым, Россия активно ведёт переговоры с Объединёнными Арабскими Эмиратами по вопросам поставки в эту страну истребителей Су-35.

Происшествия В Сибирском отделении РАН подтвердили обыски Начальник центра общественных связей Сибирского отделения РАН Андрей Соболевский подтвердил изданию «Коммерсантъ-Новосибирск», что силовые ведомства проводят обыски в новосибирском Академгородке.

Общество Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.

Политика Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.

Здоровье Врачи челябинской стоматологии устроили акцию протеста «Зять главного врача областной больницы Е.Альтман ведет поликлинику к краху», «Почему врачи должны расплачиваться за некомпетентность руководства».