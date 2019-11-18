Происшествия

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Самолет авиакомпании American Airlines, на борту которого находилась экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, совершил экстренную посадку в Нью-Йорке, сообщает CNN.
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Стали известны подробности инцидента с самолетом, перевозившим Клинтон

РЕН ТВ01:56

СNN: cамолет с Хиллари Клинтон экстренно сел в Нью-Йорке

Газета.Ruвчера в 21:48

Самолет с Хиллари Клинтон на борту совершил экстренную посадку в Нью-Йорке

BFM.ruвчера в 20:55

CNN: cамолет с Хиллари Клинтон на борту вернулся к терминалу из-за неисправности

ТАССвчера в 21:44

Самолет с Хиллари Клинтон на борту совершил экстренную посадку

Коммерсантъвчера в 21:01

СМИ: Самолёт с Хиллари Клинтон совершил экстренную посадку в Нью-Йорке

RT на русскомвчера в 21:00

СМИ сообщили об экстренной посадке самолета Хиллари Клинтон в Нью-Йорке

РБКвчера в 21:48
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