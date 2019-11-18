Происшествия
ИзвестияСамолет с Хиллари Клинтон на борту экстренно сел в Нью-Йорке
Самолет авиакомпании American Airlines, на борту которого находилась экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, совершил экстренную посадку в Нью-Йорке, сообщает CNN.
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Общество
В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников
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В Керчи буксируют задержанные украинские военные корабли
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В Венеции ожидают новый пик наводнения
Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
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В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»
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Пушков оценил совет польского политика по возвращению Крыма Украине
Совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского о возвращении Крыма и Донбасса путем европейского курса и быстрого экономического роста лишен смысла.
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Заключительном этапом преодоления ПВО противника названа разработка способов некинетического подавления российских систем 55-м подразделением разведки, которое затем передаст точные координаты комплексов ПВО ударной авиации.
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Россия продаёт истребители Су-35 в ОАЭ
Согласно информации, озвученной глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Шогаевым, Россия активно ведёт переговоры с Объединёнными Арабскими Эмиратами по вопросам поставки в эту страну истребителей Су-35.
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Сборная Сан-Марино забила первый за два года мяч в официальном матче
Автором первого за 17 матчей гола в составе сборной Сан-Марино стал 22-летний форвард Филиппо Берарди.
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В Сибирском отделении РАН подтвердили обыски
Начальник центра общественных связей Сибирского отделения РАН Андрей Соболевский подтвердил изданию «Коммерсантъ-Новосибирск», что силовые ведомства проводят обыски в новосибирском Академгородке.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
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Рудковская ответила на слухи о молоденькой любовнице Плющенко
По мнению некоторых подписчиков Плющенко и Рудковской, «скандал» с любовницей может быть частью пиар-раскрутки нового шоу «ЯнаСупер».
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Сборная Бразилии обыграла Мексику и выиграла юношеский ЧМ-2019
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Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
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Летучие мыши не зависят от своих микробов
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Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
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Врачи челябинской стоматологии устроили акцию протеста
«Зять главного врача областной больницы Е.Альтман ведет поликлинику к краху», «Почему врачи должны расплачиваться за некомпетентность руководства».
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Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.