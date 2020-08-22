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РИА Новости
РИА Новости

Самолет с Навальным на борту прибыл в Берлин

Ожидается, что Навального будут лечить в клинике "Шарите". По данным немецких СМИ, он находится в стабильном состоянии. Госпитализация Алексея Навального В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске.В источнике
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РИА Новости

Самолет с Навальным на борту прибыл в Берлин

РИА Новости03:14
RT на русском

Самолёт с Навальным приземлился в Берлине

RT на русском03:13
Собака.ru

Алексей Навальный в реанимации. Что известно к этому часу (обновляется)

Собака.ru20 августа в 11:32
Взгляд.ру

Самолет с Навальным приземлился в Германии

Взгляд.ру03:11
ТАСС

Самолет с Навальным на борту приземлился в Германии

ТАСС03:00
БК55

Навального в Омском аэропорту в Берлин провожала полиция и гостелевидение

БК5523:34
Газета.Ru

Самолет с медиками и Навальным приземлился в Берлине

Газета.Ru03:12

Зеленский выступил против смены Минска как места переговоров по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не считает целесообразным менять Минск как место проведения переговоров по урегулированию в Донбассе в связи с ситуацией, которая сложилась после выборов в Белоруссии.
ТАСС05:56
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США не нашли поддержки в Совбезе ООН по санкциям в отношении Ирана

Нью-Йорк, США, 22 августа 2020, 06:55 — REGNUM Тринадцать членов Совета Безопасности ООН из пятнадцати отказали в поддержке Соединённым Штатам, которые хотели инициировать запуск международного механизма восстановления санкций против Ирана.
REGNUM23:55
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