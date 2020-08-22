Самолет с Навальным приземлился в Берлине
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Самолет, на котором из Омска перевозят основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, приземлился в берлинском аэропорту. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.В источнике
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