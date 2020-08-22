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РБК
РБК

Самолет с Навальным приземлился в Берлине

Самолет, на котором из Омска перевозят основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, приземлился в берлинском аэропорту. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.В источнике
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РИА Новости

Самолет с Навальным на борту прибыл в Берлин

РИА Новости03:14
RT на русском

Самолёт с Навальным приземлился в Берлине

RT на русском03:13
РИА ОмскИнформ

Навальному удалось покинуть Омск: самолет летит в Германию

РИА ОмскИнформ23:44
Взгляд.ру

Самолет с Навальным приземлился в Германии

Взгляд.ру03:11
БК55

Самолет с Навальным, летевший из Омска, приземлился в Берлине

БК5503:01
ТАСС

Самолет с Навальным на борту приземлился в Германии

ТАСС03:00
Газета.Ru

Самолет с медиками и Навальным приземлился в Берлине

Газета.Ru03:12

В МВД рассказали о результатах анализов Навального

Ранее главврач омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский заявил, что в результате исследований на коже и одежде главы Фонда борьбы с коррупцией обнаружили химический компонент "2-этилгексил дифенил фосфат".
РИА Новостивчера в 09:28
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В Великобритании обнаружены самые древние наскальные рисунки

Британские ученые обнаружили на Британских островах на участке Ле-Варин на юго-востоке Джерси самые древние рисунки в Великобритании, возраст которых предположительно составляет от 14 до 23 тысяч лет.
МонаВиставчера в 15:11
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Директор ФБК заявил, что в организме Навального нашли опасное вещество

Жданов рассказал, что когда они находились в кабинете влавврача, перед ними появился представитель транспортной милиции, продемонстрировав им на мобильном устройстве, что в организме политика обнаружили какое-то вещество.
Evo-rus.com02:11
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На шоу "Кто хочет стать миллионером?" впервые за 14 лет выиграли приз

В Российской версии "Кто хочет стать миллионером" тоже было всего шесть победителей: Игорь Сазеев (2001-й год), Ирина и Юрий Чудиновских (2003-й год), Светлана Ярославцева (2006 год), Тимур Будаев (2010-й год), Бари Алибасов и Александр Фадеев (2013-й год), Тимур Соловьев и Юлианна Караулова (2017-й год).
РИА Новости19:49

Парк автомобильной техники России приблизился к 53 млн

Парк легкой коммерческой техники, который эксплуатируют россияне, составляет порядка 4,2 миллиона единиц, а на этот сегмент приходится доля в 7,9%. Кроме того, в стране зарегистрированы около 3,8 миллионов штук грузовых автомобилей, что соответствует доли в 7,1%. Что касается автобусов, то на них приходится около 1% российского автопарка или 400 000 единиц.
Letnews.ruвчера в 12:46
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