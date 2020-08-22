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РИА Новости
РИА Новости

Самолет с Навальным на борту прибыл в Берлин

Ожидается, что Навального будут лечить в клинике "Шарите". По данным немецких СМИ, он находится в стабильном состоянии. Госпитализация Алексея Навального В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске.В источнике
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Газета.Ru

Глава лаборатории НМИЦ: Навальный мог впасть в кому из-за диеты

Газета.Ru04:49
РИА Новости

Самолет с Навальным на борту прибыл в Берлин

РИА Новости03:14
БК55

Навального в Омском аэропорту в Берлин провожала полиция и гостелевидение

БК5523:34
Взгляд.ру

Самолет с Навальным приземлился в Германии

Взгляд.ру03:11
ТАСС

Самолет с Навальным на борту приземлился в Германии

ТАСС03:00
RT на русском

Самолёт с Навальным приземлился в Берлине

RT на русском03:13
Собака.ru

Алексей Навальный в реанимации. Что известно к этому часу (обновляется)

Собака.ru20 августа в 11:32

Самолет, летевший из Хабаровска в Москву, вынужденно сел в Красноярске

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Хабаровск-Москва, совершил вынужденную посадку аэропорту Красноярска из-за задымления в багажном отделении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Самолет, летевший из Хабаровска в Москву, вынужденно сел в Красноярске
Российская газета04:07
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Лукашенко поручил применить «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военному командованию страны задействовать "самые жесткие меры" в целях защиты территориальной целостности республики, передает в субботу агентство Sputnik Беларусь.
РИА Новости04:17
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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