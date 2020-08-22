Самолет с Навальным на борту прибыл в Берлин
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Ожидается, что Навального будут лечить в клинике "Шарите". По данным немецких СМИ, он находится в стабильном состоянии. Госпитализация Алексея Навального В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске.В источнике
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