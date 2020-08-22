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РИА Новости
РИА Новости

Самолет с Навальным вылетел из Омска в Берлин

Самолет с блогером Алексеем Навальным на борту вылетел из Омска в Берлин, передает корреспондент РИА Новости. Ранее реанимобиль в сопровождении полиции доставил Навального из омской больницы скорой медицинской помощи №1 в аэропорт.В источнике
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RT на русском

Самолёт с Навальным вылетел в Германию

RT на русском22:37
РИА Новости

Самолет с Навальным вылетел из Омска в Берлин

РИА Новости22:07
Lenta.ru

Борт с Навальным вылетел в Германию

Lenta.ru22:20
РИА СуперОмск

Самолет с Навальным вылетел из Омска в Берлин

РИА СуперОмск22:15
Газета.Ru

Самолет с Навальным вылетел из Омска в Германию

Газета.Ru22:31
ТАСС

Самолет с Навальным вылетел в Германию

ТАСС22:02
Инфо24

Омские врачи путаются в диагнозах Навального и не пускают его на лечение в Германию

Инфо24вчера в 06:43

Завершен разбор завалов на месте взрыва газа в Ярославле

Начальник ГУ МЧС России по региону Олег Бочаров заявил журналистам в ночь на субботу на месте ЧП: "Спасательные работы завершены, людей под завалами на месте обрушившегося подъезда жилого дома в Ярославле больше нет".
РЕН ТВ21:11

Глава РЖД в 2019 году удвоил свой заработок до 450 млн рублей

В 2018 году заработок господина Белозерова составлял более 220 млн руб. В РЖД пояснили ТАСС, что увеличение дохода гендиректора обусловлено выплатой долгосрочного вознаграждения за 2016 – 2018 годы "в соответствии с положением о системе вознаграждения, утвержденным советом директоров".
Коммерсантъвчера в 13:46
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Онколог назвал категорию людей, которые меньше подвержены раку

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев на своей странице в Instagram ответил на популярный вопрос, о том, могут ли злость, агрессия, негативные эмоции, обиды спровоцировать возникновение онкологии.
Слово и Деловчера в 08:46
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в убийстве предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45

Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете

Житель Томска Павел Лебедев, который летел в самолете вместе с госпитализированным в Омске Алексеем Навальным, рассказал, что в кафе тот сидел вместе со своими друзьями, а на борту лайнера пошел в туалет вскоре после взлета и долго не возвращался.
РИА Новости20 августа в 04:44
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