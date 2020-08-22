Самолет с Навальным вылетел из Омска в Берлин
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Самолет с блогером Алексеем Навальным на борту вылетел из Омска в Берлин, передает корреспондент РИА Новости. Ранее реанимобиль в сопровождении полиции доставил Навального из омской больницы скорой медицинской помощи №1 в аэропорт.В источнике
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