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Газета.Ru
Газета.Ru

Самолет с Навальным вылетел из Омска в Германию

Медицинский авиалайнер с бригадой немецких медиков, прибывший в РФ для транспортировки Алексея Навального, вылетел из Омска в Германию, сообщает РИА "Новости". Самолет вылетел из Омска около 8.00 по местному времени (5.00 мск).В источнике
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Взгляд.ру

Прилетевший за Навальным самолет вылетел из Омска в Германию

Взгляд.ру23:57
RT на русском

Самолёт с Навальным вылетел в Германию

RT на русском22:37
БК55

Навального в Омском аэропорту в Берлин провожала полиция и гостелевидение

БК5523:34
РИА ОмскИнформ

Навальному удалось покинуть Омск: самолет летит в Германию

РИА ОмскИнформ23:44
РИА СуперОмск

Самолет с Навальным вылетел из Омска в Берлин

РИА СуперОмск22:15
РИА Новости

Самолет с Навальным вылетел в Германию из Омска

РИА Новости22:07
ТАСС

Самолет с Навальным вылетел в Германию

ТАСС22:02

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфаксвчера в 16:57
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Роскосмос запатентовал взрывное устройство

Госкорпорация Роскосмос получила патент на «взрывное устройство для создания ударной волны», которое может применяться для экспериментов по отработке прочности конструкций в машиностроении и нефтегазовой отрасли, сказано в описании к изобретению.
Московский Комсомолец20:48
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Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.
Интерфаксвчера в 01:40
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Главный санврач Среднего Урала допустил возникновение второй волны COVID-19

Екатеринбург, 21 августа 2020, 12:56 — REGNUM Вторая волна новой коронавирусной инфекции действительно возможна, заявил глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.
REGNUMвчера в 05:56
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