Самолет с Навальным вылетел из Омска в Германию
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Медицинский авиалайнер с бригадой немецких медиков, прибывший в РФ для транспортировки Алексея Навального, вылетел из Омска в Германию, сообщает РИА "Новости". Самолет вылетел из Омска около 8.00 по местному времени (5.00 мск).В источнике
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