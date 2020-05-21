Политика
РБКСамолет с аппаратами ИВЛ прибыл из США в Россию
Самолет приземлился в московском аэропорту Внуково. О том, что сегодня в Москву доставят партию из 50 аппаратов ИВЛ из США, ранее сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ по всем предметам
Российские выпускники узнали точные сроки сдачи госэкзаменов. В четверг, 21 мая, Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ по всем предметам.
Форпост Северо-Запад 12:19
Происшествия
В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей
17 октября начальник отдела был задержан с поличным при получении 1,1 миллиона рублей.
Российская газета вчера в 06:23
Общество
В Москве с 25 мая возобновят работу МФЦ
Собянин уточнил, что для успешного похода за документами надо записаться заранее и быть на месте в назначенное время.
Говорит Москва 12:18
Общество
От коронавируса умер дворецкий, служивший при 11 президентах США
На 92-м году жизни от коронавируса скончался экс-дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман, служивший при 11 президентах.
Online47.ru 18:03
Общество
Прокуратура ответила на данные о вызове медиков в СК из-за выплат
Как сообщало издание «Подъем», правоохранительные органы грозят уголовными делами медикам за то, что они записали видеообращение, где пожаловались на то, что до них не дошли президентские выплаты.
РБК вчера в 08:17
Шоу-бизнес
Кровь не водица: сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
Юлия Высоцкая порадовала фанатов кадрами из семейного архива. На одном из снимков запечатлен сын артистки Петр.
StarHit.ru вчера в 09:30
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Политика
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей, с таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.
RT на русском 18:20
Происшествия
Кот напал на ветеринара в попытке спасти пса от прививки
Известия вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Полина Гагарина оставит мужа без недвижимости при разделе имущества
В интернет-сети ходят слухи, что звезда планирует оставить супруга без имущества.
Территория новостей 00:30
Шоу-бизнес
Откровенная поза стала трендом в соцсетях у звезд на карантине
Как сообщает The Sun, бесконечное сидение на карантине спровоцировало мировых звезд на стихийное изобретение очередного горячего тренда.
Live24 08:56
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
Биатлон
Касперович и Норицын получили работу в сборной Болгарии
Задача была объединить сборную, а не наоборот, поскольку так мы продолжали бы расходовать лишние деньги.
Vprognoze.ru 09:12
Шоу-бизнес
Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева
Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох.
RuNews24.ru вчера в 22:41
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском вчера в 10:24
Здоровье
Странные симптомы вернулись к людям, переболевшим коронавирусом
У 5% людей, поборовших коронавирус, продолжают проявляться странные симптомы, сообщает «Московский комсомолец».
Live24 04:44
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Происшествия
Крушение SSJ 100 потребовало паузы
Коммерсантъ 11:46
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Политика
США отказались ограничивать свои системы ПРО
США не могут запретить России поднимать вопрос об американских системах ПРО на переговорах, но вряд ли пойдут на ограничения, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Взгляд.ру 16:30
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» завершила госиспытания
Атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» завершил прохождение государственных испытаний в Белом море, сообщает пресс-служба Северного флота.
ТК Звезда 11:36
Теннис
Ник Киргиос: Примерно раз в неделю сплю с кем-то из болельщиц
Австралийский теннисист Ник Киргиос во время стрима на Twitch ответил на вопросы о своих отношениях с девушками.
GoTennis.ru 15:00
Армия и оружие
Борисов рассказал об успешных результатах испытаний истребителя Су-57
Борисов отметил, что в результате испытаний истребитель пятого поколения Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания.
Политическая Экспертиза вчера в 22:59
Политика
Украина предъявит России иск за инцидент в Керченском проливе
Украина до 22 мая подаст в международный арбитраж иск к России с требованием компенсации материального и морального вреда за инцидент в Керченском проливе, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью агентству УНН.
Коммерсантъ 11:59
Армия и оружие
Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ 12:48
Наука
Обнаружен механизм восстановления нервных клеток человека
iReactor 19 мая в 13:02
Кино
Режиссеры «Великолепного века» снимут сериал о современнике султана Сулеймана
Создатели сериала "Великолепный век" братья Ягмур и Дурул Тайлан снимут теленовеллу об османском военачальнике XVI века Хайреддине Барбароссе, сообщают "Дни.ру".
Москва 24 06:08
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 07:00
Общество
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06