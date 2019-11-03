Российские власти задержали на несколько часов отправление из Москвы самолета, на борту которого находился заболевший военный атташе США. Об этом стало известно The New York Times. По данным источников в администрации президента США, инцидент произошел в августе.

Самолет с больным атташе США задержали в Москве

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