Общество
ТАСССамолет с эвакуированными из Китая гражданами приземлился в Киеве
Планировалось, что рейс из Уханя с промежуточной посадкой в Алма-Ате прибудет в Борисполь в 08:05 по киевскому времени, однако по непонятным пока причинам, курс был изменен в направлении Харькова, затем самолет, сделав девять кругов, вновь полетел на Киев.
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Самолёт с эвакуированными из Уханя украинцами приземлялся в Киеве ради дозаправки
Комсомольская правда03:24
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