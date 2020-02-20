Общество

ИнтерфаксИнтерфаксСамолет с эвакуированными из Уханя украинцами сел в Харькове

Ранее стало известно, что самолет Боинг 737-73V компании SkyUp с эвакуированными из Китая, покружив над несколькими городами Украины, утром в четверг приземлился в киевском аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего отправился в международный аэропорт Харькова.
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Самолет с эвакуированными из Китая приземлился в аэропорту Харькова

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Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами сел в Харькове

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