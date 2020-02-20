В МИД доложили, что все 45 граждан Украины и 27 иностранцев здоровы и могут продолжать полет. "В Харькове приземлился самолет, на борту которого находятся эвакуированные из Уханя украинцы и иностранные граждане", - сообщила корреспондент телеканала.

Самолет с эвакуированными из Китая украинцами прибыл в Харьков

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