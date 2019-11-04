Самолет Boeing 737 сообщением Франкфурт — Москва благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности гидравлической системы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

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Самолет Boeing 737, который следовал по маршруту Франкфурт-Москва, приземлился в Шереметьево после срабатывания датчика неисправности гидравлической системы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона. По предварительным данным, на борту находилось 154 человека.

Самолет с неисправностями в системе сел в Шереметьево

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