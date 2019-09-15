Происшествия

Газета.RuГазета.RuСамолет с отказавшим двигателем сел в Красноярске

Пассажирский самолет Як-42 экстренно сел в Красноярске с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс". Рейс направлялся из Якутского аэропорта Талакан в Уфу.
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СК организовал проверку после аварийной посадки самолета в аэропорту Красноярска

ТАСС05:35

Самолет с неисправным двигателем экстренно сел в Красноярске

Интерфакс02:28

Пассажиров экстренно севшего Як-42 отправят из Красноярска двумя бортами

РИА Новости04:15

Самолет с отказавшим двигателем экстренно сел в Красноярске

НГС2402:45

В Красноярске приземлился Як-42, у которого отказал правый двигатель

КП - Красноярск04:07

Фото с места аварийной посадки Як-42 в Красноярске

РЕН ТВ02:13

Як-42 сел в аэропорту Красноярска из-за неисправности

Sibnovosti.ru02:30
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 06:02, Вашингтон
Энергетика

Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК вчера в 11:59
Общество

В Кемерове на месте «Зимней вишни» открылся парк Ангелов

В Кемерове на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» открыли парк Ангелов в память о погибших во время пожара.
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Политика

Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet

Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.
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Общество

Синоптики предупредили москвичей о «барической пиле»

Первые заморозки, «барическая пила» и холодный воздух из Арктики ждут жителей Москвы и области уже на следующей неделе.
Известия 04:43
Политика

Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве анонсировал несколько масштабных инфраструктурных проектов, в частности — планы соединить водным путем Балтийское и Черное моря.
Коммерсантъ вчера в 05:07
Происшествия

В Якутии пропал вертолёт с тремя людьми на борту

REGNUM 02:15
Единоборства

Боксёр Тайсон Фьюри победил Уаллина решением судей

Британский боксёр Тайсон Фьюри, являющийся бывшим чемпионом мира в тяжелом весе по версии нескольких боксёрских организаций, одержал верх над представителем Швеции Отто Уаллином в бою, проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Лас-Вегасе.
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Шоу-бизнес

Станислав Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

Согласно обнародованной переписке Садальского и Заворотнюк, девушку до глубины души растрогало такое внимание со стороны именитого артиста.
OAnews вчера в 19:11
Происшествия

Ликвидирован крупный пожар на рынке в Ярославле

Пожар площадью 400 кв. метров ликвидирован на Дзержинском рынке в Ярославле.
REGNUM 05:43
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк анонсировал специальное заявление актрисы

Актриса Анастасия Заворотнюк сама прокомментирует слухи о своем здоровье. Об этом агентству "Москва" сообщил директор артистки Стас Христов.
РИА Новости 13 сентября в 10:30
Финансы

Курс валют: доллар и евро продолжают своё падение

В свою очередь, евро в пятницу на открытии стал дороже на восемь копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,67 рубля.
Свободная Пресса 13 сентября в 04:23
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HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах

Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК 13 сентября в 07:35
Космос

Получен первый цветной снимок уникальной межзвездной кометы

В ночь с 9 на 10 сентября 2019 года телескоп Джемини Север, расположенный на вершине вулкана Мауна-Кеа на острове Гавайи (США), с использованием мультиобъектного спектрографа получил четыре снимка в красном и зеленом фильтрах уникальной межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), объединение которых позволило впервые увидеть «ледяную гостью» в цвете.
Ин-спейс.ру вчера в 03:10
Авто

Названы топ-5 лучших среднеразмерных кроссоверов в России

Возглавил рейтинг Volkswagen Tiguan — один из лидеров российского рынка SUV и вторая по популярности модель немецкой марки после седана Polo.
Автоновости дня 02:51
Шоу-бизнес

Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 04:09
Единоборства

Мейвезер анонсировал бой с Пакьяо

Американский боксер Флойд Мейвезер-младший, не проигравший на профессиональном ринге ни одного поединка, заявил, что в ближайшее время готовится к показательному бою с действующим чемпионом мира в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.
Вести.Ru 04:32
Футбол

Англичанин Оливер рассудит «Лион» и «Зенит»

Английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером будет работать на матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лионом» и «Зенитом», сообщает пресс-служба УЕФА.
Sport24.ru 05:47
Шоу-бизнес

Стас Костюшкин рассказал об изменах жены

Певец Стас Костюшкин стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
7Дней.ру 13 сентября в 22:00
Происшествия

Двенадцать человек пострадали при пожаре в жилом доме в Ангарске

Известия 05:36
Политика

Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог

Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
Известия вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»

Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Армия и оружие

Российские С-400 едва не сбили израильские истребители

Сообщается о том, что экипажи истребителей ВВС Израиля проигнорировали предупреждение от российских военных лётчиков и попытались нанести удары по Сирии, однако, после того, как Россия привела системы С-400 в полную боевую готовность, самоуверенность израильских лётчиков мгновенно исчезла – они изменили курс и вернулись на места своего базирования.
Avia.pro вчера в 20:02
Футбол

Футболист забил победный гол рабоной на последней минуте матча

Lenta.ru 04:24
Шоу-бизнес

Медикаментозный сон Заворотнюк перешел в глубокую кому

РЕН ТВ 05:33
Экономика

«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта

ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Интерфакс 12 сентября в 20:44
Общество

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат

Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Происшествия

Один из создателей сериала «Убойная сила» погиб в ДТП

Художник-постановщик сериала «Убойная сила» Валерий Боковенко погиб в ДТП под Санкт-Петербургом.
Lenta.ru вчера в 19:10
Армия и оружие

Иран предупредил США о дальности ракет после обвинений в атаке дронов

Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что все американские военные базы и судна, расположенные в радиусе 2 тыс. км от территории Ирана, находятся в зоне досягаемости иранских ракет.
РБК 04:52
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов обвенчались в московском храме

СМИ отмечают, что на венчание в храм, который находится на Большой Никитской улице в столице, супруги приехали уже на карете, а не катафалке.
REGNUM 13 сентября в 08:56
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости вчера в 19:41
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