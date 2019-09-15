Самолет Як-42 из-за технической неисправности приземлился в аэропорту Красноярска, посадка прошла успешно. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

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В аэропорту Красноярска успешно приземлился самолет Як-42, на борту которого во время полета возникла техническая неисправность. По сообщению пресс-службы главка МЧС России по Красноярскому краю, самолет сел в штатном режиме — аварийной посадки не было.

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