Политика

ИнтерфаксИнтерфаксСамолет с российскими детьми из Сирии прибыл в Москву

Самолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву, написала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в своем фейсбуке в субботу.
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Подробнее о событии

Привезенных из Сирии российских детей доставили в больницу

РИА Новостивчера в 16:04

Кузнецова заявила, что работа по возвращению детей из Сирии налажена и будет развиваться

ТАССвчера в 16:16

Российские дети вернулись на родину из сирийских тюрем

News.ruвчера в 16:58

Лайнер с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву

РЕН ТВвчера в 14:12

Самолет с российскими детьми из Сирии прибыл в Москву

Интерфаксвчера в 15:18

Кузнецова привезет из Сирии четырех российских детей

Аргументы и Фактывчера в 07:19

Самолет с российскими детьми из Сирии приземлился в Москве

РБКвчера в 16:28
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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов прибыл на бой с Дастином Порье

Говорит Москва вчера в 14:55
Политика

В Москве открылись избирательные участки на выборах в гордуму

В Единый день голосования, 8 сентября, жители столицы смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.
Коммерсантъ 01:00
Единоборства

Бен Аскрен: «Хабиб — зверь»

Боец UFC Бен Аскрен прокомментировал победу действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в бою против американца Дастина Порье.
Матч ТВ 00:21
Армия и оружие

«Чайка»-носитель: самолеты Бе-12 вооружат умными минными комплексами

Известия 06 сентября в 17:01
Политика

Сенцов и Сущенко вернулись на Украину в рамках обмена заключёнными

Осуждённый в России за шпионаж Роман Сущенко и приговорённый к 20 годам за терроризм режиссёр Олег Сенцов вернулись на родину в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом.
Life.ru вчера в 07:23
Происшествия

Врачи оценили состояние детей, вернувшихся в Россию из Сирии

Врачи после осмотра детей, которые вернулись в Россию из Сирии, не обнаружили у них серьезных проблем со здоровьем.
Комсомольская правда вчера в 18:01
Политика

В Польше призвали к улучшению отношений между Москвой и Варшавой

Польский журналист Лукаш Гадзала призвал руководство своей страны к нормализации отношений с Россией, об этом 5 сентября сообщается в его авторской статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.
REGNUM 00:52
Здоровье

Названы лечебные свойства водки

Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
Lenta.ru вчера в 20:51
Теннис

Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru вчера в 18:30
Политика

В НАТО приветствовали освобождение украинских моряков

Отдельно представитель блока отметила, что страны-члены рады тому, что домой вернулись украинские моряки и режиссер Олег Сенцов.
Московский Комсомолец вчера в 12:00
Футбол

Андрей Ярмоленко: «Быстрый гол очень помог сборной Украины»

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко после победы над Литвой в матче отборочного турнира Евро-2020 (3:0) отметил, что быстрый гол сыграл важную роль.
Спорт-Экспресс вчера в 17:47
Политика

Более 12,5% избирателей проголосовали к полудню в Хабаровском крае

Более 12,5% избирателей проголосовали к 12 часам (5.00 мск) на выборах в Хабаровском крае, где из-за паводка объявлен режим ЧС, сообщил журналистам председатель крайизбиркома Геннадий Накушнов.
РИА Новости 00:51
Политика

Чуть более 12% составила явка в Забайкалье на 12:00 местного времени

REGNUM 00:16
Происшествия

В Китае произошло землетрясение

Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.
Суть событий вчера в 12:08
Происшествия

В Краснотурьинске водитель «Тойоты» насмерть сбил пешехода

По предварительным данным, в десятом часу утра на улице Абоимова 53-летний водитель «Тойоты РАВ4» допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу от остановки в неположенном месте рядом с пешеходным переходом.
Телеканал ОТВ вчера в 16:07
Политика

В Абхазии стартует второй тур президентских выборов

REGNUM вчера в 17:43
Шоу-бизнес

Юлия Барановская оделась в свадебное платье из цветов

Телеведущая Юлия Барановская стала участницей цветочного фестиваля.
Bimru.ru вчера в 15:41
Шоу-бизнес

Меган Маркл сбежала в Нью-Йорк для борьбы со стрессом

Супруга принца Гарри занимается гимнастикой с ранних лет, а йогу в качестве метода борьбы со стрессом Маркл практикует уже очень давно.
Телеканал 360° вчера в 21:39
Политика

Король Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.
РБК вчера в 18:40
Происшествия

Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория

Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости вчера в 00:07
Экономика

Товарооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%

Товарооборот между Россией и Китаем в первые восемь месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 4,5%, до $70,59 млрд.
ТАСС 00:02
Футбол

«Луч» обыграл «Мордовию» в Саранске

Sportbox.RU вчера в 11:53
Общество

Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»

На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News.
Газета.Ru вчера в 21:53
Единоборства

Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье

RT на русском вчера в 17:08
Политика

Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35».
Известия вчера в 19:33
Политика

В Татарстане проходят выборы в Госсовет РТ

Kazanfirst.ru 00:25
Происшествия

Столицу Канады заполонили пьяные еноты

Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости вчера в 08:15
Происшествия

В Британии журналист заплатил за стакан пива 68 тысяч долларов

Спортивный журналист Питер Лейлор из Австралии заплатил 55 тысяч фунтов стерлингов, или около 68 тысяч долларов за бокал пива, в баре в британском Манчестере.
Life.ru вчера в 08:00
Хоккей

«Ак Барс» нанес «Сочи» первое поражение в сезоне КХЛ

Казанский «Ак Барс» на выезде переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3. Уже к исходу четвертой минуты гости забросили три безответные шайбы, после чего в воротах сочинской команды Илью Проскурякова заменил Дмитрий Шикин.
РБК вчера в 12:53
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