Политика
ИнтерфаксСамолет с российскими детьми из Сирии прибыл в Москву
Самолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву, написала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в своем фейсбуке в субботу.
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Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Теннис
Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США.
Российская газета 18:27
Политика
Зеленский рассказал о втором этапе обмена заключенными с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности второго этапа освобождения задержанных в России украинцев.
Lenta.ru 08:30
Фигурное катание
Щербакова чисто откатала короткую программу на контрольных прокатах
Российская фигуристка, действующая чемпионка России Анна Щербакова показала свою короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.
Нева Спорт 11:41
Происшествия
Аэропорт в Омске лишился электричества из-за аварии электросетей
Часть Омска, включая аэропорт Омск-Центральный и ряд социальных объектов города, осталась без электричества из-за аварии в сетях компании «Омскэлектро».
RT на русском 13:14
Политика
Премьер Греции заявил о выходе страны из кризиса
"Не случайно, что Индия является почетной страной в этом году, теперь, когда Греция выходит из кризиса и центральным лозунгом является рост для всех, рост во всем", - сказал Мицотакис.
РИА Новости 11:20
Авто
Ателье Traxxas представило шестиколесный Mercedes-AMG G63
Внедорожник Mercedes-AMG G63 обзавелся колесной формулой 6x6 для преодоления сильного бездорожья.
Тарантас Ньюс 04:30
Театры
Владимир Путин поздравил Великолукский театр со 100-летием
КП - Псков 10:36
Футбол
Эндрю Робертсон: «Россия – очень хорошая команда, поэтому у них все так хорошо с результатами»
Беспокойство вызывает то, как далеко мы отстали от России.
Sports.ru 16:03
Политика
Зеленский помиловал политзаключенных из списка на обмен с Россией
Россия и Украина ведут переговоры об одновременном обмене политзаключенными после телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского.
ТВ Центр вчера в 11:33
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Единоборства
Нурмагомедов рассказал, что помогло ему победить Порье
Российский боец смешанных единоборств и абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей победе над американцем Дастином Порье, которую он одержал в субботу, седьмого сентября.
ТК Звезда 18:20
Политика
Путин передал в собственность Москвы 30% акций НТЦ «Воробьевы горы»
Ранее стало известно, что создание инновационного центра МГУ "Воробьевы горы" будет финансироваться из бюджета Москвы.
РИА Новости 17:54
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.
Lenta.ru 17:57
Политика
Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit
Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.
РБК 17:59
Политика
В России начался единый день голосования
В 16 регионах, среди которых, Петербург, Башкортостан и Волгоградская область, главу субъекта Российской Федерации определят местные жители.
Говорит Москва 16:58
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии, Квят стал 13-м
Перед началом сезона 21-летний пилот Шарль Леклер перешел в Ferrari из команды Sauber Пилот "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии "Формулы-1".
Аргументы и Факты 14:39
Происшествия
В Ленобласти мужчина из ревности убил официантку в кафе
В Приозерском районе Ленинградской области мужчина на почве ревности убил девушку в кафе, которая работала там официанткой, передает Пятый канал.
9111.ru 10:02
Культура
Музыка времён Крымской войны прозвучит в Севастополе
В рамках военно-исторической реконструкции гости узнают о народных песнях и музыкальных инструментах времён Крымской войны.
Орфей 09:20
Здоровье
Война огурцов с помидорами. Опасен ли салат из этих овощей для здоровья
В Сети есть много информации о том, что есть огурцы вместе с помидорами недопустимо, так как при сочетании этих овощей в помидорах уничтожается витамин С. Так ли это на самом деле?
Аргументы и Факты 17:14
Футбол
Сербия — Португалия 2:4
В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Сербии принимала национальную команду Португалии.
Чемпионат 16:40
Авто
Сногсшибательный английский спорткар появился в Воронеже
На воронежских дорогах появился Aston Martin DB11. Спортивный автомобиль сфотографировали на одной из улиц города.
Блокнот Воронеж вчера в 23:06
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
Наука
Брюшной тиф приводит к ускорению старения клеток и усиливает инфекцию
Evo-rus.com вчера в 14:33
Политика
Спецборт лётного отряда «Россия» прибыл в Киев
Самолёт специального лётного отряда «Россия», вылетевший из московского аэропорта «Внуково», приземлился в киевском «Борисполе».
Rusvesna.su 03:55