Политика
ИнтерфаксСамолет с российскими детьми из Сирии прибыл в Москву
Самолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву, написала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в своем фейсбуке в субботу.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 17:42, Вашингтон
Происшествия
В Москве задержали координатора движения «Голос» Владимира Егорова
В помещении московской территориальной избирательной комиссии Дорогомилово задержали координатора движения «Голос» Владимира Егорова.
Медиазона 17:02
Наука
Найден способ запуска регенерации сердца
Goroday.ru вчера в 19:05
Политика
В Иране пообещали оставить прежним доступ МАГАТЭ к ядерным объектам
Доступ МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана будет прежним с третьего этапа сокращения обязательств, начавшегося 6 сентября, заявил представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.
РИА Новости 02:38
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Политика
Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных
Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Происшествия
Ревнивец зарезал официантку в кафе Ленинградской области
Пятый канал 03:23
Политика
Участвующие в обмене россияне вылетели в Москву из Киева
Участники договоренности об обмене заключенными вылетели в Москву из Киева.
РБК 06:04
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 11:59
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
RT на русском 15:48
Технологии
Ученые заявили о прорыве в 3D-печати внутренних органов
Чтобы понять, смогут ли ткани нового типа поддерживать специфические для каждого внутреннего органа функции, ученые напечатали и перфузировали архитектуру ветвящегося канала в матрицу, состоящую из клеток сердца.
ГЛАС.RU 12:06
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Армия и оружие
В США провели пуск баллистических ракет Trident II
В пятницу, 6 сентября стратегическое командование ВС США заявило о проведении четырех плановых испытательных пусках баллистических ракет Trident II морского базирования.
Военное дело 01:31
Футбол
Сербия — Португалия 2:4
Ранее сообщалось, что хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборочном матче Евро-2020.
RT на русском 16:40
Космос
Учёные признали, что инопланетяне на самом деле могут светиться
Настоящих инопланетян никто до сих пор не видел.
Ferra вчера в 07:09
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Единоборства
Фелдер победил Барбозу раздельным решением судей на турнире UFC 242
Спорт-Экспресс 16:12
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Автоспорт
Хюлкенберг, Сайнс и Стролл получили предупреждение
F1news.ru 15:00
Политика
Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru 10:28
Политика
В конгрессе потребовали от Трампа разморозить военную помощь Украине
Два американских конгрессмена, члены комитета по иностранным делам палаты представителей демократ Элиот Лэнс Энгель и республиканец Майкл Маккол написали открытое письмо президенту США Дональду Трампу.
РБК вчера в 16:49
Политика
В Палате представителей США пройдет голосование об импичменте Трампу
В юридическом комитете Палате Представителей США, контролируемой демократами, пройдет голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Дональду Трампу.
РЕН ТВ 15:52
Футбол
Шевченко: сборная Украины ещё не выполнила главную задачу
Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко дал комментарий после победы со счётом 3:0 в выездном матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Литвы.
Чемпионат 16:09
Футбол
Бывший игрок «Барселоны», «Челси» и «Анжи» завершил карьеру
В 73 матчах за дагестанский клуб камерунец поразил ворота соперника 36 раз. Из российской премьер-лиги Это’о перебрался в английскую.
Профиль 08:34
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Шоу-бизнес
Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова
Ольга Бузова болезненно восприняла новость о том, что Анастасия Костенко второй раз станет мамой.
StarHit.ru 14:30
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50