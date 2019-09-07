Самолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву, написала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в своем фейсбуке в субботу.

Самолет с российскими детьми из Сирии прибыл в Москву

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