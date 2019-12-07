Общество
РБКСамолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву
Самолет Министерства обороны России доставил в Москву четверых российских детей из Сирии. Об этом сообщается в Facebook Института Уполномоченных по правам ребенка. В сообщении указывается, что на самолете прилетели три девочки и один мальчик.
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с чего всё началось
Четверо российских детей, находившихся в лагерях и тюрьмах Сирии, прилетели в Москву, заявили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.РИА Новости14:23
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Развитие кинопроизводства на острове Хайнань обсудили эксперты из разных стран 6 декабря в рамках II Международного кинофестиваля острова Хайнань, сообщает ТАСС.
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В правительстве объяснили появление Ивлеевой на интервью с Медведевым
Появление Анастасии Ивлеевой на общении Дмитрия Медведева с российскими телеканалами связано с потребностями аудитории.
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Авто
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Автозавод Hyundai в Санкт-Петербурге начал тестовую сборку обновленного седана Hyundai Solaris.
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Xiaomi объявила о официальном запуске новых смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV 5 Pro с диагональю 55 и 65 дюйма.
Политика
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Как пишет «Новая газета», несмотря на наличие «троих явных подозреваемых», — позднее арестованного в Германии Вадима Красикова, а также неких Владимира Ф. и Олега И. — дело дошло до суда только в 2014 году.
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Бывший лидер Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу
Экс-глава Боливии Эво Моралес в пятницу отправился из Мексики на Кубу самолетом, рассказал в Twitter представитель МИД Мексики Роберто Веласко.
Здоровье
Врачи оценили риск заразиться гриппом для владельцев бороды и усов
Владельцам бороды и усов стоит тщательнее ухаживать за ними в период простуд и гриппа или сбрить их, так как в растительности на лице могут размножаться вирусы и бактерии, сообщил главный внештатный специалист московского депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, передает агентство «Москва».
Космос
НАСА отправит к Луне женские манекены
Происшествия
В Приморье ФСБшники и спецназ скрутили полицейских
В Приморье задержали полицейских, подозреваемых в получении взятки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по ПК.
Авто
Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для России
Компания Kia сертифицировала компактный кроссовер Kia Seltos для российского рынка. Соответствующий документ появился на сайте Росстандарта.
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов за 2019 год.
Музыка
Молодой певец из Екатеринбурга оскорбил Полину Гагарину на шоу «Голос»
17-летний исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин стал участником небольшой скандальной истории в ходе очередного этапа проекта «Голос» на «Первом канале».
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках
Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.
Авто
Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет лучше
В случае с LADA речь идет об оптимальном соотношении стоимости и качества, отметил дизайнер.
Экономика
Бизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов
Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
Игры
В Steam стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2
На платформе Steam открыли предпродажу шутера Red Dead Redemption 2. Оригинальная версия игры обойдется в ₽2 499, а стоимость изданий Special и Ultimate составляет ₽3 299 и ₽3 999 соответственно.
Политика
Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю
Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
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Трамп заявил, что не пользуется личным мобильным
Американский лидер в своем посте отвечает на данные CNN о том, что он "использует личный мобильный телефон для звонков, несмотря на повторяющиеся предостережения служб безопасности".
Политика
Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
Авто
Российские конструкторы разработали вездеходы для Арктики
Учёные из Нижегородского государственного технического университета разработали модели колёсных и гусеничных вездеходов с гибридной силовой установкой для доставки грузов в Антарктиде и Арктике.
Общество
В Комитете по этике РФС ответили на слова Запашного о фанатах
Председатель Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев в комментарии "Газете.Ru" раскритиковал слова генерального директора Большого Московского государственного цирка, дрессировщика Эдгарда Запашного.