Общество

РБКРБКСамолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву

Самолет Министерства обороны России доставил в Москву четверых российских детей из Сирии. Об этом сообщается в Facebook Института Уполномоченных по правам ребенка. В сообщении указывается, что на самолете прилетели три девочки и один мальчик.
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с чего всё началось

В Москве сел самолет с четырьмя российскими детьми из Сирии

Четверо российских детей, находившихся в лагерях и тюрьмах Сирии, прилетели в Москву, заявили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.
РИА Новости14:23

Подробнее о событии

Самолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву

РБК19:50

Самолет с четырьмя российскими детьми из Сирии приземлился в Москве

Известия16:40

В Москве ожидают самолёт с четырьмя российскими детьми из Сирии

Говорит Москва12:48

Кузнецова сообщила, что доставленных в Россию детей из Сирии вернут в две семьи

ТАСС17:44

Кузнецова сообщила, что еще у 35 детей в Сирии взяли пробы ДНК

РИА Новости18:24

Самолёт из Сирии доставил в Москву четырёх российских детей

Life.ru14:42

Возвращенных из Сирии детей передали родным из Дагестана и Волгограда

РЕН ТВ17:35
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 23:45, Ашберн
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После развода Сергей Нетиевский встретил свою любовь

ГлобалМСК.ру 07:57
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Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания вчера в 11:19
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Украина запретит гражданам ездить в Россию по внутренним паспортам

Дипломат отметил, что инициатива вызвана тем, что визит граждан в Россию «несёт угрозу государственной безопасности Украины».
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Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции

Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции.
Газета.Ru 17:28
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 03:59
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Известия 12:42
Культура

На Хайнане обсудили перспективы развития китайского кино

Развитие кинопроизводства на острове Хайнань обсудили эксперты из разных стран 6 декабря в рамках II Международного кинофестиваля острова Хайнань, сообщает ТАСС.
Красная весна 04:00
Политика

В правительстве объяснили появление Ивлеевой на интервью с Медведевым

Появление Анастасии Ивлеевой на общении Дмитрия Медведева с российскими телеканалами связано с потребностями аудитории.
Lenta.ru 15:06
Общество

Суд признал Егора Жукова виновным

Газета.Ru 02:39
Экономика

Медведев оценил развитие страны в 2019 году

"Экономика и социальная сфера этот год прожила нормально, стабильно", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью федеральным телеканалам.
Российская газета вчера в 04:30
Спорт

Решение WADA по российскому вопросу будет обязательным для МОК

Решение исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по возможным санкциям в отношении российского спорта будет обязательным для Международного олимпийского комитета (МОК).
ТАСС Спорт вчера в 09:39
Авто

В России скоро появится обновленный Hyundai Solaris

Автозавод Hyundai в Санкт-Петербурге начал тестовую сборку обновленного седана Hyundai Solaris.
МонаВиста 04 декабря в 12:37
Гаджеты

Xiaomi начала продажи умных телевизоров Mi TV 5 Pro

Xiaomi объявила о официальном запуске новых смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV 5 Pro с диагональю 55 и 65 дюйма.
The GEEK 04 декабря в 05:20
Политика

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Как пишет «Новая газета», несмотря на наличие «троих явных подозреваемых», — позднее арестованного в Германии Вадима Красикова, а также неких Владимира Ф. и Олега И. — дело дошло до суда только в 2014 году.
РБК 21:37
Политика

Бывший лидер Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу

Экс-глава Боливии Эво Моралес в пятницу отправился из Мексики на Кубу самолетом, рассказал в Twitter представитель МИД Мексики Роберто Веласко.
Политика Сегодня 23:06
Здоровье

Врачи оценили риск заразиться гриппом для владельцев бороды и усов

Владельцам бороды и усов стоит тщательнее ухаживать за ними в период простуд и гриппа или сбрить их, так как в растительности на лице могут размножаться вирусы и бактерии, сообщил главный внештатный специалист московского депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, передает агентство «Москва».
РБК 04:56
Космос

НАСА отправит к Луне женские манекены

Труд вчера в 12:23
Происшествия

В Приморье ФСБшники и спецназ скрутили полицейских

В Приморье задержали полицейских, подозреваемых в получении взятки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по ПК.
Приморье24 21:35
Авто

Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для России

Компания Kia сертифицировала компактный кроссовер Kia Seltos для российского рынка. Соответствующий документ появился на сайте Росстандарта.
AutoNews 04:00
Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов за 2019 год.
Газета.Ru 19:08
Музыка

Молодой певец из Екатеринбурга оскорбил Полину Гагарину на шоу «Голос»

17-летний исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин стал участником небольшой скандальной истории в ходе очередного этапа проекта «Голос» на «Первом канале».
URA.Ru 14:58
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках

Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.
Известия 21:01
Авто

Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет лучше

В случае с LADA речь идет об оптимальном соотношении стоимости и качества, отметил дизайнер.
CarsWeek.ru 03:42
Экономика

Бизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов

Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
РБК 12:51
Игры

В Steam стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2

На платформе Steam открыли предпродажу шутера Red Dead Redemption 2. Оригинальная версия игры обойдется в ₽2 499, а стоимость изданий Special и Ultimate составляет ₽3 299 и ₽3 999 соответственно.
CyberSport.ru вчера в 03:28
Политика

Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю

Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
Интерфакс 21:36
Политика

Трамп заявил, что не пользуется личным мобильным

Американский лидер в своем посте отвечает на данные CNN о том, что он "использует личный мобильный телефон для звонков, несмотря на повторяющиеся предостережения служб безопасности".
Газета.Ru 20:34
Политика

Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
REGNUM 15:58
Авто

Российские конструкторы разработали вездеходы для Арктики

Учёные из Нижегородского государственного технического университета разработали модели колёсных и гусеничных вездеходов с гибридной силовой установкой для доставки грузов в Антарктиде и Арктике.
News.ru 04:06
Общество

В Комитете по этике РФС ответили на слова Запашного о фанатах

Председатель Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев в комментарии "Газете.Ru" раскритиковал слова генерального директора Большого Московского государственного цирка, дрессировщика Эдгарда Запашного.
Газета.Ru 05:31
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