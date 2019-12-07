Общество
РИА НовостиВ Москве сел самолет с четырьмя российскими детьми из Сирии
В аппарате детского омбудсмена отмечали, что в этом центре детей уже ожидают родственники. Ранее Кузнецова заявляла о 146 детях, которые значатся в списках аппарата детского омбудсмена и могут находиться на территории лагерей и тюрем Сирии.
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с чего всё началось
Четверо российских детей, находившихся в лагерях и тюрьмах Сирии, прилетели в Москву, заявили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.РИА Новости14:23
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Энергетика
«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ
Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Фигурное катание
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Россиянка Алена Косторная побила свой же мировой рекорд в короткой программе во время финала Гран-при в Турине.
Политика
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Украине следует строить стену на границе с Россией, а не Донбассом.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Напомним, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
Политика
Посольство сообщило о приглашении Эрдогана на парад Победы в 2020 году
Россия пригласила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Парад Победы в Москве в 2020 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на российское посольство в Анкаре.
Политика
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«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Футбол
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Стали известны кандидаты на пост главы Федерации футбола Армении.
Музыка
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Согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира суммарно заработали свыше $1 млрд до вычета налогов.
Кино
Netflix выпустила три постера «Ведьмака»
Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
Общество
Маск выиграл суд по делу о клевете в адрес дайвера
Суд Лос-Анджелеса встал на сторону основателя Tesla и SpaceX Илона Маска в споре по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта, спасавшего застрявших в пещере Таиланда детей в июне 2018 года.
Экономика
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Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Футбол
«Вильярреал» с «Атлетико» сыграли без голов
Давно не побеждавший «Вильярреал» в 16-м туре Ла Лиги играл дома с «Атлетико».
Общество
В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с шестью пальцами на ноге.
Музыка
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
Космос
Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
Экономика
Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году
На первом месте оказалась сфера IT с темпами роста в 6,5%. Отраслью с самыми быстрорастущими зарплатами оказалась сфера IT, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компаний HeadHunter «Банк заработных плат».
Общество
Какое платье на Новый год тебе подойдет по знаку зодиака
Lisa.ru подобрала для каждого знака идеальное вечернее платье, в котором можно провести новогоднюю ночь. Овен — I am Studio, 13 500 руб.
Наука
В Антарктиде у полярников после 14 месяцев уменьшился мозг
Немецкие ученые од руководством Симоны Кюн (Simone Kühn) из Института развития человека Макса Планка в Берлине обнаружили, что за 14 месяцев у участников экспедиции в Антарктиду уменьшился объем мозга.
Общество
ВТБ ответил на ролики Навального
В начале декабря Алексей Навальный опубликовал два ролика, в которых утверждалось, что Светлана Медведева и ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде якобы пользуются самолетами, которые принадлежат офшору банка ВТБ.
Спорт
Родченков хотел получить базу при помощи подкупа главы лаборатории
Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков хотел получить доступ к современной базе данных при помощи подкупа нынешнего главы лаборатории Елены Мочаловой.
Гаджеты
Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году
Американская компания Apple может представить в следующем году сразу пять моделей iPhone.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске отреагировал на недавнее интервью Дмитрия Шепелева
Uznayvse.ru напоминает, что во время интервью Ксении Собчак с Дмитрием Шепелевым речь зашла об отношениях ведущего и родителей Жанны Фриске.
Политика
Белый дом снова отказался участвовать в слушаниях по импичменту
В пятницу Белый дом сообщил конгрессу США, что не будет участвовать в слушаниях по импичменту президенту Дональду Трампу, запланированных на девятое декабря.
Политика
Трамп заявил, что много лет не пользуется личным телефоном
Президент США Дональд Трамп отверг заявления CNN, что он использует личный мобильный телефон, проигнорировав предупреждения служб безопасности.
Футбол
Каррера прибыл в Афины и скоро возглавит АЕК
Экс-тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прилетел в Афины.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста
В апреле этого года стало известно о расставании 49-летнего солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова с его 34-летней супругой Мариной, которая ушла от него к 27-летнему баскетболисту Андрею Зубкову.
Гаджеты
Специалисты Роскачества составили рейтинг наушников
В Роскачестве провели исследования и составили новый рейтинг наушников. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.