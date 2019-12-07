Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве сел самолет с четырьмя российскими детьми из Сирии

В аппарате детского омбудсмена отмечали, что в этом центре детей уже ожидают родственники. Ранее Кузнецова заявляла о 146 детях, которые значатся в списках аппарата детского омбудсмена и могут находиться на территории лагерей и тюрем Сирии.
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с чего всё началось

В Москве сел самолет с четырьмя российскими детьми из Сирии

Четверо российских детей, находившихся в лагерях и тюрьмах Сирии, прилетели в Москву, заявили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.
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Самолет с четырьмя российскими детьми из Сирии приземлился в Москве

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 20:42, Ашберн
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Фигурное катание

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Порошенко предложил властям Украины строить стену на границе с Россией

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Политика

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Общество

«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

РИА Новости 04 декабря в 09:19
Футбол

Стало известно, кто может возглавить Федерацию футбола Армении

Стали известны кандидаты на пост главы Федерации футбола Армении.
Вестник Кавказа 12:47
Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года

Согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира суммарно заработали свыше $1 млрд до вычета налогов.
Известия 19:05
Кино

Netflix выпустила три постера «Ведьмака»

Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
CyberSport.ru 05:25
Происшествия

По делу об убийстве главы ингушского центра «Э» задержали членов банды

РИА Новости 05:30
Общество

Маск выиграл суд по делу о клевете в адрес дайвера

Суд Лос-Анджелеса встал на сторону основателя Tesla и SpaceX Илона Маска в споре по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта, спасавшего застрявших в пещере Таиланда детей в июне 2018 года.
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Экономика

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Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
ТАСС вчера в 05:29
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Евро-футбол.ру 16:59
Общество

В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
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Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с шестью пальцами на ноге.
Lenta.ru 09:54
Музыка

Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
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Космос

Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
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Экономика

Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году

На первом месте оказалась сфера IT с темпами роста в 6,5%. Отраслью с самыми быстрорастущими зарплатами оказалась сфера IT, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компаний HeadHunter «Банк заработных плат».
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Общество

Какое платье на Новый год тебе подойдет по знаку зодиака

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Lisa.ru вчера в 23:30
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В Антарктиде у полярников после 14 месяцев уменьшился мозг

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МонаВиста вчера в 12:51
Общество

ВТБ ответил на ролики Навального

В начале декабря Алексей Навальный опубликовал два ролика, в которых утверждалось, что Светлана Медведева и ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде якобы пользуются самолетами, которые принадлежат офшору банка ВТБ.
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Спорт

Родченков хотел получить базу при помощи подкупа главы лаборатории

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков хотел получить доступ к современной базе данных при помощи подкупа нынешнего главы лаборатории Елены Мочаловой.
Газета.Ru вчера в 11:49
Гаджеты

Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году

Американская компания Apple может представить в следующем году сразу пять моделей iPhone.
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Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске отреагировал на недавнее интервью Дмитрия Шепелева

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Политика

Белый дом снова отказался участвовать в слушаниях по импичменту

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Каррера прибыл в Афины и скоро возглавит АЕК

Экс-тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прилетел в Афины.
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Шоу-бизнес

Бывшая жена Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста

В апреле этого года стало известно о расставании 49-летнего солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова с его 34-летней супругой Мариной, которая ушла от него к 27-летнему баскетболисту Андрею Зубкову.
RuNews24.ru 03:49
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Специалисты Роскачества составили рейтинг наушников

В Роскачестве провели исследования и составили новый рейтинг наушников. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.
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