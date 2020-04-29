Общество
Газета.RuСамолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
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Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Газета.Ru вчера в 20:43
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Происшествия
Жители Иркутской области заподозрили чиновников в поджоге леса
В окрестностях города Усть-Кут Иркутской области местные жители поймали поджигателей леса, передает Байкал 24.
Газета.Ru 00:29
Политика
Чехия оценила необходимость выдворения из страны российского посла
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оценил необходимость выдворения из страны российского посла. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
Космос
Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
РЕН ТВ 27 апреля в 06:20
Общество
В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом
Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1».
Известия вчера в 16:17
Музыка
Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева.
Вокруг ТВ вчера в 16:12
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU вчера в 12:00
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Совещание Путина с главами субъектов РФ пройдёт полностью в открытом режиме через видео-конференц-связь.
Право.ру вчера в 11:43
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Общество
В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска
В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности.
РИА Новости вчера в 14:41
Здоровье
На Алтае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом
"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 48 человек у работников рудника, где была вспышка", - говорится в сообщении.
РИА Новости 26 апреля в 02:17
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве скончались 67 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 17:11
Политика
Путин заявил о росте количества тестов на коронавирус в 60 раз
Президент России Владимир Путин заявил, что за март-апрель количество тест-систем на коронавирус выросло в 60 раз.
Московский Комсомолец вчера в 11:15
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
Общество
В Тульской области введут пропуска для въезда в регион
В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
РИА Новости вчера в 16:15
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Inc-news.ru вчера в 14:57
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Политика
Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая
Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая включительно, заявил президент Владимир Путин во время совещания с главами регионов 28 апреля.
ИА Республика вчера в 10:53
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском вчера в 13:02
Политика
Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
ТАСС вчера в 08:06
Политика
Путин напомнил о падении Спарты из-за античеловеческих законов
Российский лидер отметил, что похожие античеловеческие законы преобладали в Древней Спарте и, в итоге, она прекратила свое существование как государство.
Известия вчера в 13:18
Общество
В Приморье вводится масочный режим
С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.
Коммерсантъ вчера в 22:57
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что за сутки в столице скончались 67 больных, у которых была подтверждена инфекция.
Росбалт вчера в 16:50
Общество
960 российских военных заразились коронавирусом
"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 28 апреля с.г. установлено 960 военнослужащих с положительными результатами", - соообщили в Минобороны.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика
Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу
Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня вчера в 06:57