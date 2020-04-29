Общество
Газета.RuСамолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
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Общество
«Газпром» не планирует вывоза вахтовиков с Чаяндинского месторождения
Компания "Газпром добыча Ноябрьск", работающая на Чаяндинском месторождении в Якутии, где из-за коронавируса возникла напряженная ситуация, не планирует внеплановый вывоз рабочих с объекта, сообщили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.
РИА Новости 01:57
Общество
В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска
В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности.
РИА Новости вчера в 14:41
Политика
Грузия заявила о дефиците доверия в отношениях с Украиной
Из-за возможного назначения Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины между Тбилиси и Киевом возник дефицит доверия, заявила 28 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Известия вчера в 16:01
Здоровье
У коронавируса нашли шесть новых симптомов
Ученые из америки выделили еще шесть симптомов коронавирусной инфекции.
ToDay News Ufa вчера в 02:19
Общество
В Тульской области введут пропускной режим
В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 11:42
Армия и оружие
Российский летчик объяснил НЛО с видео Пентагона
Взгляд.ру вчера в 09:28
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Здоровье
Пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа
Карантин и профилактические меры, введенные в мире на фоне распространения коронавируса, могут ослабить сезонные эпидемии гриппа.
Российская газета вчера в 18:52
Общество
В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 07:50
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE
Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Общество
Стало известно, как алтайские школьники будут учиться в мае
Учебный год в Республике Алтай из-за коронавируса закончится досрочно Каникулы у школьников с 1 по 8 классы начнутся с 1 мая По ее словам, дополнительно в мае запланированы военные сборы для десятиклассников.
АМИТЕЛ вчера в 23:35
Политика
Путин подписал указ о новых нерабочих днях
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая. Соответствующий документ опубликован пресс-службой Кремля.
RT на русском вчера в 12:15
Происшествия
BMW врезался в «Камаз» и дерево. Пассажир скончался в больнице
В 18.25 у дома № 45/1 38-летний водитель ехал слишком быстро и врезался в припаркованный "Камаз" с полуприцепом.
Взгляд-инфо 01:19
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области
В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.
RT на русском вчера в 23:56
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Шоу-бизнес
Стриптиз Насти Каменских рассмешил поклонников
Артистка подошла к вопросу весьма оригинально. Настя Каменских заставила поклонников сначала рыдать от разочарования, а потом от смеха.
7Дней.ру вчера в 17:03
Кино
К премии «Оскар» допустят фильмы, которые не показывали в кинотеатрах
Организаторы 93-й премии «Оскар» в 2021 году допустят к отбору фильмы, которые не были показаны в кинотеатрах, но планировались к показу и вышли только онлайн, говорится в заявлении американской Академии киноискусств.
Коммерсантъ вчера в 18:34
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Общество
В больницу в Коммунарке за сутки поступили 24 человека
551 человек проходит лечение в больнице в Коммунарке в Новой Москве, в том числе 55 человек находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), среди них 30 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Московский Комсомолец 01:49
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Хоккей
Совет директоров КХЛ обсудит повышение потолка зарплат
Спланированная подготовка Если же 30 апреля состоится заседание совета директоров КХЛ и там действительно будет рассмотрен вопрос об изменении правила жесткого потолка зарплат, это очень плохой знак для лиги.
Газета.Ru 26 апреля в 13:04
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Общество
В Юрге выявили первый случай заражения коронавирусом
В Юрге на утро 29 апреля выявлен первый пациент с коронавирусом. Соответствующие данные озвучили в Роспотребнадзоре.
Газета Кемерова 01:09
Экономика
Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru вчера в 05:39
Общество
В НИИ Минздрава оценили уровень заболеваемости коронавирусом в России
Сильная рассредоточенность и невысокая мобильность россиян названы в числе причин невысокой заболеваемости коронавирусом в России.
RT на русском 01:57
Общество
В Москве приготовились развернуть временные госпитали
Источник издания в столичной мэрии уточнил, что полевые госпитали могут появиться в ледовом дворце «Крылатское», павильоне №75 на ВДНХ и автоцентре «Москва».
Lenta.ru вчера в 22:14
Общество
В Китае рассказали о последствиях пандемии коронавируса
Жители КНР рассказали, что как страна возвращается к нормальному существованию после постепенного снятия ограничений.
Ореанда-Новости 01:10
Общество
Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете
В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях.
РБК вчера в 23:00