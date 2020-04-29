Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".

Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

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