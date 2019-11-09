Общество

ТАССТАСССамолет с семьей россиянина Лисова на борту приземлился в Хабаровске

Самолет, на борту которого находится россиянин Денис Лисов, который в апреле вывез в Польшу своих детей, ранее помещенных органами ювенальной юстиции Швеции в приемную семью, утром в субботу приземлился в аэропорту Хабаровска, сообщается на онлайн-табло аэропорта.
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Денис Лисов в Хабаровске: Главное - я забрал детей, и теперь всё у нас будет хорошо

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