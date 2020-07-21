Политика
РИА НовостиВрио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион
В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края, прежний глава региона Сергей Фургал снят с поста губернатора "в связи с утратой доверия". Представление Дегтярева правительству пройдет во вторник.
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с чего всё началось
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев, назначенный на должность президентом России Владимиром Путиным 20 июля, прибыл в регион, сообщили ТАСС в региональном правительстве. "Михаил Владимирович прилетел в Хабаровск", - сказал собеседник агентства.ТАСС21:42
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Уткин ответил сравнившему «Зенит» с «Манчестер Сити» Орлову
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Рыб-невидимок нашли у берегов Калифорнии
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В сенат США внесли резолюцию против участия России в саммитах G7
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