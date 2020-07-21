Политика

РИА НовостиРИА НовостиВрио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион

В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края, прежний глава региона Сергей Фургал снят с поста губернатора "в связи с утратой доверия". Представление Дегтярева правительству пройдет во вторник.
Читать в источнике
Комментировать109
с чего всё началось

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев, назначенный на должность президентом России Владимиром Путиным 20 июля, прибыл в регион, сообщили ТАСС в региональном правительстве. "Михаил Владимирович прилетел в Хабаровск", - сказал собеседник агентства.
ТАСС21:42

Подробнее о событии

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион

РБК22:39

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион

РИА Новости22:07

Врио губернатора Дегтярёв прибыл в Хабаровский край

Life.ru22:14

Врио губернатора Михаил Дегтярёв прибыл в Хабаровский край

REGNUM22:57

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в столицу региона

ТК Звезда22:40

Врио губернатора Хабаровского края прибыл в регион

Lenta.ru22:05

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион

ТАСС21:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 23:06, Ашберн
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

Правительство России планирует продлить детские пособии до августа месяца текущего года.
Лезги газет 17:58
263
Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
3,8K
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 12:38
124
Экономика

Глава ДНР анонсировал новое повышение зарплат и пенсий

Власти Донецкой Народной Республики с 1 января 2021 года повысят пенсии и зарплаты бюджетникам. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
ИА Новороссия 14:47
Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
130
Общество

В России заработала программа господдержки перевода машины на газ

В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
69
Общество

Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев

В 1998 году стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
ТАСС 09:18
762
Общество

Стивен Сигал прилетел в Бурятию

Голливудский актер Стивен Сигал прилетел в Бурятию, где планирует посетить буддийский центр.
Lenta.ru 22:08
4
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru 09:07
286
Авто

Компания Toyota презентовала обновленный логотип

Мировой гигант в сфере машиностроения компания Тойота решила модернизировать свой всеми узнаваемый логотип.
Лезги газет 18:28
27
Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

ТАСС 05:48
661
Общество

Ученый назвал число нулевых пациентов с коронавирусом в России

Число нулевых пациентов с коронавирусом в России может составлять 67 человек, каждый из которых провоцировал маленькую вспышку вируса, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
Известия 21:06
2
Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 18:02
2,4K
Футбол

Уткин ответил сравнившему «Зенит» с «Манчестер Сити» Орлову

Российский журналист Василий Уткин ответил комментатору Геннадию Орлову, который сравнил питерский «Зенит» с «Манчестер Сити».
ProstoProSport 05:00
Финансы

Сбербанку могут списать госкредит на 150 млрд рублей

В Сбербанке подтвердили, что в условиях волатильности, вызванной пандемией коронавируса, 150 млрд руб. могут быть включены в капитал первого уровня и списаны при определенных условиях.
Коммерсантъ 12:13
144
Футбол

«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии

«Челси» нанес поражение «Манчестер Юнайтед» в полуфинальном матче Кубка Англии. В конце первого тайма Оливье Жиру вывел свою команду вперед.
Матч ТВ вчера в 15:09
Наука

Рыб-невидимок нашли у берегов Калифорнии

Океанологи обнаружили в Мексиканском заливе Атлантики и заливе Монтерей у калифорнийского побережья Тихого океана 16 видов глубоководных рыб угольно-чёрного цвета.
UfacityNews.ru 09:16
46
Авто

В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon

В России автомобиль предлагается в двух вариантах исполнения: R-Line - за 2 639 000 рублей и топовом R-Line Premium - стоимостью от 2 999 000 рублей.
Новые автомобили 23:02
22
Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
2,7K
Общество

В России предложили устанавливать срок службы жилых домов

Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов.
Lenta.ru 18:05
143
Происшествия

В ДТП с маршрутным автобусом в Чите пострадали 11 человек

REGNUM 10:41
5
Политика

В сенат США внесли резолюцию против участия России в саммитах G7

Группа американских сенаторов от Демократической партии внесла на рассмотрение сената США проект резолюции против подключения России к саммитам «большой семерки» (G7).
Известия 19:38
42
Происшествия

191 человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 191 человека подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели 124 пациента, три носителя вируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:39
776
Путешествия

Россияне показали реальные фото и видео с пляжей «треснувшего как курорт» Сочи

В СМИ и соцсетях активно расходится видео переполненных пляжей курортов Краснодарского края с формулировкой: "Сочи скоро треснет как курорт".
Экономика сегодня 09:21
Общество

Мэр Норильска ушел в отставку после критики региональных властей

Мэр Норильска официально заявил о своей отставке, после того как раскритиковал власти Красноярского края в занижении статистики по коронавирусу.
Коммерсантъ 08:11
112
Экономика

Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год

Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ 15:03
26
Политика

Глава радикального движения афроамериканцев о насилии и отделении от США

Лидер NFAC, радикального ополчения, состоящего только из темнокожих, «верит в насилие» и хочет создать новую страну для всех афроамериканцев.
RT на русском 13:53
3
Экономика

Названы последствия деноминации рубля для России

Новопрудский отметил, что население России и так уже с трудом пережило режим самоизоляции и падение доходов, так что денежная реформа оказалась бы просто губительной для граждан.
Evo-rus.com 08:59
26
Общество

Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от COVID-19.
Lenta.ru 20:20
31
Экономика

Путин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса.
Газета.Ru 12:00
38
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Фургала Больше новостей по теме
Главное