Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев, назначенный на должность президентом России Владимиром Путиным 20 июля, прибыл в регион, сообщили ТАСС в региональном правительстве. "Михаил Владимирович прилетел в Хабаровск", - сказал собеседник агентства.

с чего всё началось

В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края, прежний глава региона Сергей Фургал снят с поста губернатора "в связи с утратой доверия". Представление Дегтярева правительству пройдет во вторник.

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 3,8K

Экономика Глава ДНР анонсировал новое повышение зарплат и пенсий Власти Донецкой Народной Республики с 1 января 2021 года повысят пенсии и зарплаты бюджетникам. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Политика Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России. 130

Общество В России заработала программа господдержки перевода машины на газ В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование. 69

Общество Стивен Сигал прилетел в Бурятию Голливудский актер Стивен Сигал прилетел в Бурятию, где планирует посетить буддийский центр. 4

Авто Компания Toyota презентовала обновленный логотип Мировой гигант в сфере машиностроения компания Тойота решила модернизировать свой всеми узнаваемый логотип. 27

Общество Ученый назвал число нулевых пациентов с коронавирусом в России Число нулевых пациентов с коронавирусом в России может составлять 67 человек, каждый из которых провоцировал маленькую вспышку вируса, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин. 2

Политика Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. 2,4K

Футбол Уткин ответил сравнившему «Зенит» с «Манчестер Сити» Орлову Российский журналист Василий Уткин ответил комментатору Геннадию Орлову, который сравнил питерский «Зенит» с «Манчестер Сити».

Финансы Сбербанку могут списать госкредит на 150 млрд рублей В Сбербанке подтвердили, что в условиях волатильности, вызванной пандемией коронавируса, 150 млрд руб. могут быть включены в капитал первого уровня и списаны при определенных условиях. 144

Футбол «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии «Челси» нанес поражение «Манчестер Юнайтед» в полуфинальном матче Кубка Англии. В конце первого тайма Оливье Жиру вывел свою команду вперед.

Наука Рыб-невидимок нашли у берегов Калифорнии Океанологи обнаружили в Мексиканском заливе Атлантики и заливе Монтерей у калифорнийского побережья Тихого океана 16 видов глубоководных рыб угольно-чёрного цвета. 46

Авто В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon В России автомобиль предлагается в двух вариантах исполнения: R-Line - за 2 639 000 рублей и топовом R-Line Premium - стоимостью от 2 999 000 рублей. 22

Общество В России предложили устанавливать срок службы жилых домов Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов. 143

Происшествия 191 человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки За прошедшие сутки в Алтайском крае у 191 человека подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели 124 пациента, три носителя вируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений. 776

Путешествия Россияне показали реальные фото и видео с пляжей «треснувшего как курорт» Сочи В СМИ и соцсетях активно расходится видео переполненных пляжей курортов Краснодарского края с формулировкой: "Сочи скоро треснет как курорт".

Общество Мэр Норильска ушел в отставку после критики региональных властей Мэр Норильска официально заявил о своей отставке, после того как раскритиковал власти Красноярского края в занижении статистики по коронавирусу. 112