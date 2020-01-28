Происшествия

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Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылков. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
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