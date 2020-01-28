Происшествия
РБКСамолет совершил экстренную посадку в Новосибирске
Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылков. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
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Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Происшествия
В Самарской области депутата заподозрили в заказе убийства мужа
20 января этого года в кафе женщины обратились к мужчине с предложением убить мужа депутата за вознаграждение в размере 400 тысяч рублей.
Авто
АвтоВАЗ назвал стоимость спортивной Lada Vesta Sport R1
В АвтоВАЗе назвали стоимость для автомобиля Lada Vesta в версии Sport R1.
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
Общество
«Проект» нашел недвижимость Кириенко на Рублевке за 1 млрд рублей
Культура
В Москве открылась выставка Сальвадора Дали
На выставке представлены и ранние, и более поздние работы Дали: полотна, созданные в стилях импрессионизма, абстракционизма и сюрреализма.
Общество
Российские туроператоры решили приостановить приём групп из Китая
Туроператоры РФ со вторника, 28 января, приостанавливают приём новых организованных туристических групп из Китая из-за вспышки коронавируса, сообщает Российский союз туриндустрии.
Общество
Полеты на курорты Египта могут возобновить весной
Российские самолеты могут вновь начать полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в конце апреля 2020 года.
Общество
Опрос: россиянам не нравится излишний милитаризм в День Победы
Общество
Пик распространения нового коронавируса может наступить через неделю
Пик распространения нового типа коронавируса наступит через семь-десять дней, сообщил глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Политика
Гончарук пообещал подвести Украину к критериям ЕС через пять лет
Правительство Украины поставило перед собой «амбициозную цель» — по итогам выполнения поставленной программы через пять лет страна должна отвечать критериям членства в Евросоюзе.
Политика
В ГД ответили на введение ЕС новых санкций из-за выборов в Крыму
В Госдуме прокомментировали решение Евросоюза расширить санкционный список чиновников из России из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
Общество
СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков
Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Политика
Нетаньяху предъявили обвинения по трём уголовным делам
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельбит во вторник, 28 января, передал в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение по трём уголовным делам против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
Политика
Нетаньяху обсудит «сделку века» с Путиным в Москве
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 января вылетит в Москву, чтобы рассказать президенту России Владимиру Путину о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
Культура
Макаревич назвал причину отмены съёмок фильма о «Машине времени»
Фильм должен был состоять из отдельных новелл на основе песен «Машины времени». Ожидалось, что съёмками займутся разные режиссёры.
Общество
Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой
Один из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком будет участвовать в судебном процессе, сообщила РИА Новости координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.
Общество
Легенда НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета
Печальные новости пришли сегодня из Лос-Анджелеса: трагически оборвалась жизнь баскетболиста, легенды «Лейкерс» и всего НБА Коби Брайнта - потерпел крушение вертолет, на борту было 5 человек - никто не выжил.
Экономика
Коронавирус обрушил в Китае спрос на крабов из России
Сколько крабов покупает Китай Основной улов идет на экспорт: в 2018 году на Дальнем Востоке, основном регионе промысла, было выловлено 76,7 тыс. т краба, а экспорт составил 58,3 тыс. т. Почти половина идет на экспорт в живом или охлажденном виде: основными покупателями являются Китай, Южная Корея и Япония.
Происшествия
В Воронеже госпитализировали двоих с подозрением на коронавирус
Два человека госпитализированы в воронежскую больницу с подозрением на коронавирус. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
Политика
ФОМ вслед за ВЦИОМом отказался от электоральных рейтингов президента
«С 19 января вопрос об электоральных рейтингах политиков не задается и не будет задаваться до появления хотя бы гипотетического круга кандидатов на предстоящих президентских выборах», — говорится в публикации на сайте фонда.
Политика
МИД разъяснил ситуацию с договором с США о Беринговом проливе
Профильные комитеты Совфеда с участием МИД, Минсельхоза, ФСБ обсудили в понедельник ситуацию с соглашением с США по разграничению Берингова пролива.
Общество
В интернет попали данные 17 млн клиентов сети «Красное&Белое»
Список появился в телеграм-каналах. В нем указаны фамилии, имена и отчества около 17 млн клиентов, даты рождения, номера телефонов.
Армия и оружие
Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Экономика
Росстат отчитался о росте реальных доходов за 2019 год
Реальные доходы россиян по итогам 2019 года выросли на 0,8%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Здоровье
Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса
По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
Политика
Эксперты объяснили необходимость поправок в Конституцию
Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию продиктованы изменением реалий внутри страны и необходимостью ее дальнейшего развития.