Происшествия

РБКРБКСамолет совершил экстренную посадку в Новосибирске

Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылок. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

В новосибирском аэропорту приземлился борт с отказавшими закрылками

КП - Новосибирск05:46

Пассажирский самолет экстренно сел в «Толмачёво»

Тайга.инфо05:58

Самолёт S7 экстренно сел в Толмачёво

Сиб.фм06:51

В S7 рассказали, почему самолёт Новосибирск — Екатеринбург экстренно вернулся в Толмачёво

НГС06:11

Источник узнал о возвращении пассажирского самолета в Новосибирск

Интерфакс05:33

Пассажиров севшего в Новосибирске самолета пересадят на резервный борт

РИА Новости06:32

Самолет Embraer совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска

ТАСС06:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:59, Ашберн
Происшествия

Мужчина, оставивший сыновей в Шереметьево, сам явился к следователям

Аргументы и Факты 03:56
Политика

В Кремле отказались комментировать план США по Ближнему Востоку

Кремль не комментирует план США по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной до ознакомления с документом.
РБК 06:51
Политика

Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает ТАСС.
РБК 06:38
Происшествия

В Северодвинске неисправный датчик показал повышение уровня радиации

Утром 28 января датчик на проспекте Труда в Северодвинске показал повышение радиационного фона до 0,3 микрозиверта в час.
Российская газета 06:41
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Армия и оружие

Пятый МРК «Каракурт» с «Калибрами» сдадут к октябрю 2022 года

"Пятый корабль серии кораблей проекта 22800 планируется к сдаче в октябре 2022 года", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 26 января в 19:57
Шоу-бизнес

На Малахова могут подать в суд за скрытую съемку Ирины Отиевой

На телеведущего Андрея Малахова могут подать в суд за съемку скрытой камерой джазовой и эстрадной певицы Ирины Отиевой, заявил "Газете.Ru" ее представитель Алексей Данченко.
Газета.Ru 05:52
Футбол

«Зенит» не стал выкупать 18-летнего защитника «Минска» после аренды

Спорт день за днем 04:48
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 05:44
Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
ТАСС 03:54
Единоборства

Даниэль Кормье: Попадать по корпусу Миочичу уже не удастся

Экс-чемпион UFC в тяжелой весовой категории Даниэль Кормье исправил ошибки, стоившие ему титула чемпиона в прошлом поединке.
Allboxing.ru вчера в 22:32
Общество

Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России

В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Российская газета 01:15
Экономика

Инвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд

"Лукойл" в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд.
ТАСС 06:22
Происшествия

Житель Пермского края из мести поджег бывшую жену на рабочем месте

В городе Соликамск в Пермском крае местный житель поджег свою бывшую супругу прямо на ее работе.
Газета.Ru 05:27
Интернет

Avast уличили в торговле данными пользователей

Разработчиков антивируса Avast заподозрили в слежке за интернет-активностью пользователей и продаже этих данных третьим лицам, включая Google и Microsoft.
Вести.Хайтек вчера в 14:53
Политика

В США разрешили ужесточить выдачу грин-карт

Верховный суд США одобрил инициативу Белого дома по ужесточению правил выдачи разрешений на постоянное жительство в стране (так называемых грин-карт).
Российская газета 01:26
Политика

Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Экономика сегодня вчера в 18:30
Культура

В Москве открывается выставка Сальвадора Дали

Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Российская газета 03:12
Общество

В Японии коронавирусом заразился не ездивший в Китай мужчина

Коронавирус: Мурманский отель потерял уже полтора миллиона 28 01 2020 На 28 января в Китае от коронавируса нового типа умерли 106 человек.
Северпост 05:28
Футбол

Жена Кокорина заявила об отказе футболиста переходить в «Сочи»

РБК 06:44
Экономика

Росстат зафиксировал снижение доли малого и среднего бизнеса в России

В российской экономике сокращается доля малого и среднего бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата (.xls).
Коммерсантъ 03:04
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава

Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением освободил Елену Бойко от должности замглавы Минздрава по ее просьбе.
Rambler News Service вчера в 07:34
Космос

Роскосмос переименовал систему поиска опасных астероидов

РИА Новости 05:38
Политика

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

РБК 26 января в 08:23
Общество

Китайцам закрыли въезд в Россию

Китайцам закрыли въезд в Россию — туроператоры приостановили прием новых туристических групп в страну в связи с обострением ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:25
Политика

ЕС расширил чёрный список «организаторов выборов в Крыму»

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 января, послы Евросоюза поддержали решение о введении санкций против семи человек, которые были причастны к организации и проведении выборов в Крыму осенью 2019 года.
REGNUM 06:16
Политика

Эрдоган обвинил ОАЭ в финансировании «российских наемников» в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что власти Абу-Даби (ОАЭ) оказывают финансовую поддержку наемникам из ЧВК Вагнера, которые сражаются в Ливии на стороне сил командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
РБК 05:36
Политика

Россия подписала первый экспортный контракт на вертолеты Ми-38Т

РИА Новости 02:44
Происшествия

На Сахалине льдину с 600 рыбаками оторвало от берега

Около 600 рыбаков во вторник оказались на оторванной от берега льдине на юге Сахалина, информирует региональный главк МЧС России.
РИА Новости 02:01
Единоборства

Тренер Нурмагомедова предсказал поражение Хабиба в бою с Фергюсоном

Тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес предсказал поражение своего ученика в битве с американцем Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249, информирует The Воdу Lоск.
ProstoProSport вчера в 08:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное