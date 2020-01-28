Происшествия
РБКСамолет совершил экстренную посадку в Новосибирске
Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылок. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
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Происшествия
Мужчина, оставивший сыновей в Шереметьево, сам явился к следователям
Политика
В Кремле отказались комментировать план США по Ближнему Востоку
Кремль не комментирует план США по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной до ознакомления с документом.
Политика
Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает ТАСС.
Происшествия
В Северодвинске неисправный датчик показал повышение уровня радиации
Утром 28 января датчик на проспекте Труда в Северодвинске показал повышение радиационного фона до 0,3 микрозиверта в час.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Армия и оружие
Пятый МРК «Каракурт» с «Калибрами» сдадут к октябрю 2022 года
"Пятый корабль серии кораблей проекта 22800 планируется к сдаче в октябре 2022 года", - сказал собеседник агентства.
Шоу-бизнес
На Малахова могут подать в суд за скрытую съемку Ирины Отиевой
На телеведущего Андрея Малахова могут подать в суд за съемку скрытой камерой джазовой и эстрадной певицы Ирины Отиевой, заявил "Газете.Ru" ее представитель Алексей Данченко.
Футбол
«Зенит» не стал выкупать 18-летнего защитника «Минска» после аренды
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков
Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Единоборства
Даниэль Кормье: Попадать по корпусу Миочичу уже не удастся
Экс-чемпион UFC в тяжелой весовой категории Даниэль Кормье исправил ошибки, стоившие ему титула чемпиона в прошлом поединке.
Общество
Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России
В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Экономика
Инвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд
"Лукойл" в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд.
Происшествия
Житель Пермского края из мести поджег бывшую жену на рабочем месте
В городе Соликамск в Пермском крае местный житель поджег свою бывшую супругу прямо на ее работе.
Интернет
Avast уличили в торговле данными пользователей
Разработчиков антивируса Avast заподозрили в слежке за интернет-активностью пользователей и продаже этих данных третьим лицам, включая Google и Microsoft.
Политика
В США разрешили ужесточить выдачу грин-карт
Верховный суд США одобрил инициативу Белого дома по ужесточению правил выдачи разрешений на постоянное жительство в стране (так называемых грин-карт).
Политика
Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Общество
В Японии коронавирусом заразился не ездивший в Китай мужчина
Коронавирус: Мурманский отель потерял уже полтора миллиона 28 01 2020 На 28 января в Китае от коронавируса нового типа умерли 106 человек.
Экономика
Росстат зафиксировал снижение доли малого и среднего бизнеса в России
В российской экономике сокращается доля малого и среднего бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата (.xls).
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава
Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением освободил Елену Бойко от должности замглавы Минздрава по ее просьбе.
Космос
Роскосмос переименовал систему поиска опасных астероидов
Политика
Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
Общество
Китайцам закрыли въезд в Россию
Китайцам закрыли въезд в Россию — туроператоры приостановили прием новых туристических групп в страну в связи с обострением ситуации с коронавирусом.
Политика
ЕС расширил чёрный список «организаторов выборов в Крыму»
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 января, послы Евросоюза поддержали решение о введении санкций против семи человек, которые были причастны к организации и проведении выборов в Крыму осенью 2019 года.
Политика
Эрдоган обвинил ОАЭ в финансировании «российских наемников» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что власти Абу-Даби (ОАЭ) оказывают финансовую поддержку наемникам из ЧВК Вагнера, которые сражаются в Ливии на стороне сил командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
Происшествия
На Сахалине льдину с 600 рыбаками оторвало от берега
Около 600 рыбаков во вторник оказались на оторванной от берега льдине на юге Сахалина, информирует региональный главк МЧС России.
Единоборства
Тренер Нурмагомедова предсказал поражение Хабиба в бою с Фергюсоном
Тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес предсказал поражение своего ученика в битве с американцем Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249, информирует The Воdу Lоск.