Происшествия
Интерфакс - РоссияСамолет выкатился за пределы ВПП в городе Мирный в Якутии
Interfax-Russia.ru - Самолет Ан-148 авиакомпании "Ангара" во время посадки в городе Мирном в Якутии выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-служба авиакомпании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Якутии прокуратура начала проверку после выкатывания самолета за пределы полосы
SakhaNewsвчера в 23:15
Автоматически обработаны 7033 источника, обновлено в 06:25, Ашберн
Политика
Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину
Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 06:07
Общество
Минприроды планирует запретить выбрасывать батарейки в мусоропроводы
В России могут запретить выбрасывать использованные батарейки в урны и мусоропроводы.
Парламентская газета 03:22
Армия и оружие
Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия
RT на русском 05:23
Политика
МИД направит ноту США из-за снятых с поезда американских дипломатов
В четверг, 17 октября, Министерство иностранных дел России направит посольству США ноту в связи с инцидентом с американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.
Профиль вчера в 05:44
Политика
Путин рассказал, от чего зависит движение России вперед
Открытие Всемирного русского народного собора проходит в пятницу в Храме Христа Спасителя в Москве под председательством патриарха Кирилла.
РИА Новости 05:38
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Происшествия
На Курилах медведь напал на ловивших крабов солдат
Двое военнослужащих на Курильских островах пострадали при нападении медведя, они госпитализированы.
RT на русском 03:27
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Происшествия
В Брянске высокопоставленного следователя задержали за взятку
Начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части следственного управления УМВД по Брянской области задержан с поличным при получении взятки.
Коммерсантъ 06:08
Шоу-бизнес
Родные Анастасии Заворотнюк призвали помолиться за здоровье актрисы
Как сообщает ToDay News Ufa, родные актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram призвали присоединиться к соборной молитве за здравие Анастасии Заворотнюк, которую предложила одна из подписчиц.
ToDay News Ufa 06:10
Происшествия
Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга
В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Коммерсантъ вчера в 16:38
Футбол
Артем Дзюба забавно подшутил над Ярославом Ракицким
Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик с тренировки команды, на котором Артем Дзюба подшутил над украинским защитником сине-бело-голубых Ярославом Ракицким.
Петербургский дневник 00:57
Происшествия
Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки
РИА Новости вчера в 23:18
Армия и оружие
В США предложили ввести новые санкции против Турции и России
В Соединенных Штатах готовят новый законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции и России.
Военное обозрение 04:07
Авто
Группа «ГАЗ» запатентовала новый логотип «Победа»
«Группа ГАЗ» зарегистрировала в Роспатенте товарный знак «Победа», освежив его новым современным логотипом.
Автоновости дня вчера в 10:24
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Шоу-бизнес
Волочкова показала неудачное декольте до пояса
Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
Wday.ru 00:01
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
По словам Шубина, "технический импорт" электроэнергии из России сегодня осуществляется в виде "технологических перетоков", которые регулируются соглашениями между операторами российских и украинских энергосистем.
Российская газета 04:49
Происшествия
Похороны убитой из-за машины свердловчанки собрали сотни человек
Издание Е1.ru сообщает, что всего прощание и похороны собрали порядка 250 человек. Гроб молодой свердловчанки буквально завалили цветами.
REGNUM 03:57
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru вчера в 06:01
Политика
В Сети появилось видео вылупления подаренного Путиным редкого кречета
Появилось видео вылупления подаренного Путиным уникального кречета. Сейчас крупная белая птица находится в Саудовской Аравии.
Невские Новости вчера в 22:13
Политика
Пучдемон добровольно явился в прокуратуру Бельгии
Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября Верховный суд Испании выдал европейский и международный ордер на арест бывшего главы женералитета Каталонии Пучдемона.
REGNUM 04:37
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Lenta.ru вчера в 09:11