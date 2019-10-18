Происшествия

Интерфакс - РоссияИнтерфакс - РоссияСамолет выкатился за пределы ВПП в городе Мирный в Якутии

Interfax-Russia.ru - Самолет Ан-148 авиакомпании "Ангара" во время посадки в городе Мирном в Якутии выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-служба авиакомпании.
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В Якутии Ан-148 при посадке в Мирном выкатился с полосы

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