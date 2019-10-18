Interfax-Russia.ru - Самолет Ан-148 авиакомпании "Ангара" во время посадки в городе Мирном в Якутии выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-служба авиакомпании.

Самолет выкатился за пределы ВПП в городе Мирный в Якутии

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