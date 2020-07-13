Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Рекомендуем
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Газета.RuГазета.Ru

Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира

Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.В источнике
Подробнее о событии

Самолет готовится вынужденно сесть в Карелии из-за дебошира

Карелинформвчера в 15:42

Летевший в Москву самолет сел в Петрозаводске из-за ЧП на борту

Петрозаводск говоритвчера в 15:59

Закурившая пассажирка устроила вынужденную посадку самолета в Петрозаводске

Столица на Онеговчера в 15:51

Вылетевший из Мурманска самолет совершил вынужденную посадку в Петрозаводске

ИА Республикавчера в 16:35

Самолет «Победы» сел в Петрозаводске, дебошира сняли с борта

ТАССвчера в 16:37

Самолет «Победы» вынужденно сел в Петрозаводске из-за курильщика

ФАНвчера в 15:22

Самолет вынужденно сядет в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки

РИА Новостивчера в 15:04
Реклама
Реклама

Политолог объяснил, что будет, если на Украине начнется пророссийское движение

Научный сотрудник российского института стратегических исследований Олег Неменский заявил, что на настоящее время представителей пророссийского движения на Украине ждет та же участь, что и людей, которые погибли 2 мая в одесском Доме Профсоюзов.
Территория новостей00:04
1
Реклама

У СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова

В Москве у СИЗО "Лефортово", где несколько десятков журналистов собрались, чтобы поддержать арестованного Ивана Сафронова, задержана свидетель по его делу - главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова.
Интерфаксвчера в 08:23
161

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалтвчера в 07:56
240
Реклама

Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала - это реакция людей на нетривиальные события, но они имеют право выражать свое мнение.
РИА Новостивчера в 06:24
106
Реклама

В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русскомвчера в 13:47
233
Реклама

В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края

Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
REGNUM20:14
528
Реклама
Реклама

Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новостивчера в 11:56
99
Реклама
Реклама