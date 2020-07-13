Об этом ТАСС сообщил источник в авиакомпании. "Прямо сейчас самолет "Победы", летящий из Мурманска в Москву, совершает вынужденную посадку в Петрозаводске из-за дебошира на борту и угрозы безопасности полета по его вине.

с чего всё началось

Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно садится в Петрозаводске из-за дважды закурившей пассажирки, сообщили РИА Новости источник в авиакомпании и представитель лоукостера.

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