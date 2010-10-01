Да ничего нового — в очередной раз американская стратегическая авиация у российских берегов отрабатывала нанесение ракетного удара по военным и гражданским объектам на территории России — базам Северного флота и нефте- газодобывающим районам, поражение которых может стать критически важным для страны событием.

Самолеты-невидимки США снова «отработали удар» по России

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