Политика

ИнтерфаксИнтерфаксСамолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Число жертв коронавируса резко возросло

Lenta.ru18:51

Что произошло за день: суббота, 1 февраля

Интерфакс12:40

Самолеты ВКС будут эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса

РИА Новости06:34

Эвакуировать россиян из Китая будут пять самолетов ВКС

Коммерсантъ10:33

В Кремле назвали дату эвакуации россиян из Китая самолётами ВКС

RT на русском09:53

Эвакуация россиян из Китая самолетами ВКС запланирована на 3-4 февраля

ТАСС09:40

Минобороны раскрыло детали об эвакуации россиян из Китая самолетами ВКС

РБК10:41
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Общество

В Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус

«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте».
RT на русском 06:56
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«Это отвратительно»: Познер разоблачил «злобное вранье» о России

Журналист Владимир Познер назвал "злобным враньем" рассказы иностранцев о том, что в России якобы "едят детей".
РИА Новости 19:54
Общество

Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля

Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов.
РБК вчера в 11:09
Происшествия

Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске

Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы.
Российская газета 18:46
Здоровье

Коронавирус поразил легкие жительницы Китая за три дня

Британское издание The Daily Mail опубликовало снимки уроженки Китая, у которой был выявлен коронавирус нового типа.
Народные новости 21:57
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Энергетика

В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
РИА Новости вчера в 10:07
Общество

На Урале сняли на видео падение метеора

Падение метеора видели с территорий Свердловской, Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областей.
REGNUM 04:21
Происшествия

В ДТП с автобусом в Петербурге погиб человек

Уточняется, что в результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, еще пять пассажиров автобуса получили травмы.
Газета.Ru 17:10
Политика

Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Коммерсантъ 10:58
Шоу-бизнес

10 самых неловких моментов премии «Оскар»

В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе пройдет вручение наград премии «Оскар».
РБК вчера в 05:17
Общество

В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
ТАСС 19:58
Происшествия

Украинец похитил из храма мощи святого Николая и подарил их другу

Газета.Ru 15:56
Происшествия

Оставленных отцом в Шереметьево мальчиков передали бабушке

Газета.Ru 04:27
Игры

Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X

Ридус 30 января в 08:24
Политика

Приостановлены безвизовые поездки между Россией и КНР

МИД РФ поручено временно приостановить оформление и выдачу рабочих виз гражданам КНР.
Вести.Ru 12:36
Здоровье

Минздрав назвал сроки создания онкологического регистра в стране

Как передает ОТР, об этом заявил Министр здравоохранения Михаил Мурашко на дне открытых дверей в Московском онкологическом институте имени Герцена.
Общественное телевидение России 06:30
Шоу-бизнес

Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
StarHit.ru 02:00
Космос

«Хаббл» получил потрясающий снимок галактики в созвездии Рыбы

Источник изображения: ESA / Hubble & NASA, A. Riess et al.; CC BY 4.0 Европейское космическое агентство опубликовало новое изображение, полученное с помощью космического телескопа "Хаббл".
Популярная механика вчера в 10:16
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с последней командой чемпионата Австрии

ЦСКА на сборе Испании сыграл вничью с австрийской командой «Сваровски Тироль» (2:2). Клуб из Инсбрука занимает последнее, 12-е, место в чемпионате Австрии.
Спорт-Экспресс 12:46
Музыка

Крутой назвал Панайотова возможным участником «Евровидения-2020» от РФ

Российский продюсер Игорь Крутой назвал возможного участника "Евровидения-2020".
VSE42.RU вчера в 22:21
Здоровье

В России выявили двух первых больных коронавирусом

В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 07:39
Происшествия

Пожар произошел на складе в Подмосковье

Российская газета 21:28
Политика

Лавров призвал относиться бережно к изменению договора по Антарктиде

Как говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства, Лавров призвал очень бережно относиться к любым идеям каким-то образом модифицировать согласованный Договором режим.
Российская газета 22:05
Политика

Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем

Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Газета.Ru 10:24
Общество

В России отменили тысячи советских законов

В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.
Lenta.ru 02:37
Политика

В Госдуму поступили инициативы Путина о бесплатном питании в школах

В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школ бесплатным горячим питанием.
Газета.Ru 11:36
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru 16:54
Шоу-бизнес

Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву

Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Культуромания вчера в 08:36
Общество

Въезжающих в Приморье граждан Китая изолируют на карантин

Изолированные пункты временного размещения для граждан КНР, которые въезжают в РФ по виду на жительство, организуют в приграничных районах Приморья, сообщил глава региона Олег Кожемяко в своем аккаунте в Instagram.
РИА Новости 20:21
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