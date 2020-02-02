Политика
ИнтерфаксСамолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая
К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Происшествия
В МЧС назвали причину обрушения кровли кафе в Новосибирске
Шоу-бизнес
Больная раком актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь
Сыгравшая в фильме «Экипаж» актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Политика
Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью «на 100%»
Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Белоруссии, после переговоров с президентом Александром Лукашенко заявил, что американские производители готовы обеспечить Минск нефтью по конкурентным ценам, передает Tut.by.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Общество
Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля
Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов.
Общество
Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая
Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
Технологии
Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов
Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Политика
Как Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую
Дипломат считает, что Варшава якобы имеет полное право требовать от Москвы репарации за ущерб, который СССР якобы нанёс Польше в годы Второй мировой войны.
Общество
Из-за короновируса инвестиционный форум в Сочи может быть отменен
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи начиная 2002 года.
Политика
Поправки президента о горячем питании для школьников приняли в Госдуме
В Государственную Думу поступили законодательные инициативы Президента России об обеспечении бесплатным горячим питанием школьников, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Энергетика
В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии
В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
Здоровье
Уроженка Кемерова Елена Малышева рассказала о своих страхах
Общество
В США ищут людей для обнимания свиней и кормления их печеньем
В США один из приютов для животных ищет людей, которые будут обнимать и кормить печеньем свиней.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
Хоккей
Овечкин идет вторым в снайперской гонке НХЛ
Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занимает второе место в снайперской гонке Национальной хоккейной лиги (НХЛ) этого сезона, сообщает "Чемпионат.com".
Кино
Вован и Лексус разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Уральские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) смогли разыграть актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг, пишет "РИА Новости".
Музыка
Моргенштерн записал рэп с Иваном Ургантом на «Первом канале»
Рэпер Моргенштерн и Иван Ургант записали совместный рэп в рамках вечернего шоу на Первом канале.
Общество
Со 2 февраля меняются правила получения шенгенских виз
В воскресенье, 2 февраля, в силу вступит обновленный Визовый кодекс ЕС, это означает, что многократные разрешения на въезд будут выдаваться по другим правилам.
Футбол
«Валенсия» переиграла «Сельту» со Смоловым в Примере
Шоу-бизнес
«Я орал как резаный»: Иосиф Пригожин поругался с Валерией из-за весов
Продюсер недоумевает, зачем его супруга отправилась в однодневную поездку с напольными весами.
Здоровье
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Шоу-бизнес
Певица МакSим из-за проблем со здоровьем покидает сцену
Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова сообщила в Instagram, что звездная исполнительница из-за обострившихся проблем со здоровьем покидает большую сцену.
Политика
Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию
Экономика
У 40% желающих взять ипотеку россиян не нашлось денег на первый взнос
У 38% россиян, которые хотели бы получить ипотечный кредит, нет свободных средств на первый взнос, показал опрос Райффайзенбанка, его результаты цитирует РБК.
Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Петербурге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения кровли спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге, при котором погиб рабочий.
Политика
Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем
Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Политика
Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже
Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
Армия и оружие
Названы «экзистенциальные угрозы» США
США превосходят по оборонным расходам любое другое государство в мире, но стране все равно грозит ряд экзистенциальных опасностей, к которым Вашингтон не готов, пишет Forbes, отмечая, что такие угрозы могут сделать дальнейшее функционирование демократического правительства фактически невозможным.