Политика

ИнтерфаксИнтерфаксСамолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Число жертв коронавируса резко возросло

Lenta.ruвчера в 18:51

Что произошло за день: суббота, 1 февраля

Интерфаксвчера в 12:40

Самолеты ВКС будут эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 06:34

Эвакуировать россиян из Китая будут пять самолетов ВКС

Коммерсантъвчера в 10:33

В Кремле назвали дату эвакуации россиян из Китая самолётами ВКС

RT на русскомвчера в 09:53

Эвакуация россиян из Китая самолетами ВКС запланирована на 3-4 февраля

ТАССвчера в 09:40

Минобороны раскрыло детали об эвакуации россиян из Китая самолетами ВКС

РБКвчера в 10:41
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В МЧС назвали причину обрушения кровли кафе в Новосибирске

REGNUM вчера в 18:42
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Больная раком актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь

Сыгравшая в фильме «Экипаж» актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Невские Новости вчера в 12:39
Политика

Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью «на 100%»

Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Белоруссии, после переговоров с президентом Александром Лукашенко заявил, что американские производители готовы обеспечить Минск нефтью по конкурентным ценам, передает Tut.by.
РБК вчера в 05:35
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Общество

Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля

Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов.
РБК 31 января в 11:09
Общество

Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
Lenta.ru вчера в 22:36
Технологии

Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Вести.Ru вчера в 23:30
Политика

Как Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую

Дипломат считает, что Варшава якобы имеет полное право требовать от Москвы репарации за ущерб, который СССР якобы нанёс Польше в годы Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 14:58
Общество

Из-за короновируса инвестиционный форум в Сочи может быть отменен

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи начиная 2002 года.
Online47.ru 31 января в 08:35
Политика

Поправки президента о горячем питании для школьников приняли в Госдуме

В Государственную Думу поступили законодательные инициативы Президента России об обеспечении бесплатным горячим питанием школьников, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
SM News вчера в 12:18
Энергетика

В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
РИА Новости 31 января в 10:07
Здоровье

Уроженка Кемерова Елена Малышева рассказала о своих страхах

Газета Кемерова 30 января в 03:19
Общество

В США ищут людей для обнимания свиней и кормления их печеньем

В США один из приютов для животных ищет людей, которые будут обнимать и кормить печеньем свиней.
Актуальные Новости 00:46
Шоу-бизнес

Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
РЕН ТВ вчера в 12:40
Хоккей

Овечкин идет вторым в снайперской гонке НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занимает второе место в снайперской гонке Национальной хоккейной лиги (НХЛ) этого сезона, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 00:40
Кино

Вован и Лексус разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Уральские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) смогли разыграть актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг, пишет "РИА Новости".
Европейско-Азиатские новости 30 января в 05:14
Музыка

Моргенштерн записал рэп с Иваном Ургантом на «Первом канале»

Рэпер Моргенштерн и Иван Ургант записали совместный рэп в рамках вечернего шоу на Первом канале.
ToDay News Ufa вчера в 13:10
Общество

Со 2 февраля меняются правила получения шенгенских виз

В воскресенье, 2 февраля, в силу вступит обновленный Визовый кодекс ЕС, это означает, что многократные разрешения на въезд будут выдаваться по другим правилам.
Свободная Пресса вчера в 01:23
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«Валенсия» переиграла «Сельту» со Смоловым в Примере

REGNUM вчера в 23:44
Шоу-бизнес

«Я орал как резаный»: Иосиф Пригожин поругался с Валерией из-за весов

Продюсер недоумевает, зачем его супруга отправилась в однодневную поездку с напольными весами.
Passion.ru вчера в 07:00
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В России выявлены первые случаи нового коронавируса

В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
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Шоу-бизнес

Певица МакSим из-за проблем со здоровьем покидает сцену

Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова сообщила в Instagram, что звездная исполнительница из-за обострившихся проблем со здоровьем покидает большую сцену.
Телепрограмма вчера в 02:42
Политика

Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию

Lenta.ru вчера в 09:08
Экономика

У 40% желающих взять ипотеку россиян не нашлось денег на первый взнос

У 38% россиян, которые хотели бы получить ипотечный кредит, нет свободных средств на первый взнос, показал опрос Райффайзенбанка, его результаты цитирует РБК.
Forbes вчера в 02:43
Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения кровли спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге, при котором погиб рабочий.
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Политика

Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем

Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
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Спорт

Мужская сборная России по мини-футболу прошла на чемпионат мира

REGNUM 00:08
Политика

Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже

Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
РБК 31 января в 02:27
Армия и оружие

Названы «экзистенциальные угрозы» США

США превосходят по оборонным расходам любое другое государство в мире, но стране все равно грозит ряд экзистенциальных опасностей, к которым Вашингтон не готов, пишет Forbes, отмечая, что такие угрозы могут сделать дальнейшее функционирование демократического правительства фактически невозможным.
Взгляд.ру 00:58
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает

ТАСС вчера в 01:47
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