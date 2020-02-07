Общество
РИА НовостиСамолеты из Москвы и Новосибирска не могут приземлиться в Сочи
В пятницу в Сочи было объявлено экстренное предупреждение из-за налипания снега и подъема воды в реках. Вмешалась непогода и в работу аэропорта Сочи, в расписании которого появились изменения из-за сильных дождя и ветра.
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с чего всё началось
Несколько самолетов из Москвы и Новосибирска не могут приземлиться в Сочи из-за сильного ветра, один рейс из столицы направлен на запасной аэродром в Краснодар, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Сочи.РИА Новости06:05
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Политика
Путин и Лукашенко рассказали о беседе тет-а-тет
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Замначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд руб
Сотрудники военной контрразведки ФСБ утром 7 февраля задержали в Москве заместителя начальника Генштаба — начальника главного управления связи Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, сообщает «Коммерсантъ».
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Российская ведущая и блогер Ида Галич впервые стала мамой. Об этом она сообщила в инстаграме. У них с мужем Аланом родился сын.
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Новый Volkswagen Polo для России превратился в лифтбек
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Volkswagen, новый Polo получит кузов «лифтбек», а крышка багажника, поднимающаяся вместе со стеклом, расширит возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Автоспорт
В Haas показали изображения новой машины
Команда Haas опубликовала первые изображения машины 2020 года.
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ZTE анонсировала новый флагманский смартфон Axon 10s Pro
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю после разрыва с Телегиным
Полина Смирнова (Пелагея) пожаловалась на то, что недоброжелатели заказали ее травлю в СМИ, сообщает "Газета.ру".
Экономика
Дерипаска назвал действия ЦБ первой подножкой правительству Мишустина
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Происшествия
В Петербурге чиновница попалась на крупной взятке с ремонтом школ
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика
В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Культура
Звезды «Друзей» появятся в продолжении сериала
Продолжение культового американского сериала "Друзья" с главными героями может быть снято в ближайшее время.
Армия и оружие
Украина создаст две базы в Донбассе по стандартам НАТО
Власти Украины планируют построить в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО, которые будут размешаться в Мариуполе (Донецкая область) и Северодонецке (Луганская область).
Политика
Патрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы
Угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы нацелены на поддержку антиправительственных сил в южноамериканской стране, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Технологии
Побочным эффектом от злоупотребления Виагрой может стать дальтонизм
В ходе исследования учеными было выявлено, что при применении силденафила - действующего вещества Виагры- в дозах, выше рекомендуемых медиками, одним из побочных эффектов является развитие дальтонизма.
Авто
Hyundai представил Creta нового поколения
Южнокорейский бренд показал кроссовер Hyundai Creta второй генерации на автосалоне Auto Expo в Дели.
Шоу-бизнес
Сати Казанова рассказала о своей «стыдной» болезни
Игры
Авторы Candy Crush Saga могут выпустить Crash Bandicoot Mobile
Культура
Украинский телеканал Коломойского «1+1» готовит контент на русском
Популярный украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, планирует показывать фильмы и сериалы на русском языке.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз назвала причину развода с Богомоловым
Российская актриса театра и кино Дарья Мороз в интервью журналу "ОК!" рассказала о разводе с режиссером Константином Богомоловым.
Общество
Нагиев прокомментировал слова Готье о внешности российских мужчин
Общество
Ученые зафиксировали в Антарктиде новый температурный рекорд
6 февраля на научно-исследовательской станции Эсперанса, расположенной на крайнем севере Антарктического полуострова, была зафиксирована температура 18.3 °C.
Армия и оружие
США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии
Экономика
Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке в 9%
Напомним, что "Жилье и городская среды" предусматривает снижение средней ипотечной ставки по итогам 2019 года до 8,9% годовых.