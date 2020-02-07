Общество

РИА НовостиРИА НовостиСамолеты из Москвы и Новосибирска не могут приземлиться в Сочи

В пятницу в Сочи было объявлено экстренное предупреждение из-за налипания снега и подъема воды в реках. Вмешалась непогода и в работу аэропорта Сочи, в расписании которого появились изменения из-за сильных дождя и ветра.
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с чего всё началось

Самолеты из Москвы и Новосибирска не могут приземлиться в Сочи

Несколько самолетов из Москвы и Новосибирска не могут приземлиться в Сочи из-за сильного ветра, один рейс из столицы направлен на запасной аэродром в Краснодар, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Сочи.
РИА Новости06:05

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Самолеты из Москвы и Новосибирска не могут приземлиться в Сочи

РИА Новости06:05

Аэропорт Сочи возобновил обслуживание рейсов после задержки из-за ветра

Кубань 2407:46

Опоздать на встречу с президентом: из-за непогоды самолеты из Москвы и Новосибирска не смогли приземлиться в Сочи

Вести Сочи06:29

В Сочи не могут приземлиться самолёты из Москвы и Новосибирска

News.ru06:41

Несколько пассажирских самолетов не могут приземлиться в Сочи

Sochi.com08:48

Самолеты из Москвы и Новосибирска не смогли сесть в Сочи из-за сильного ветра

ФАН06:44

Из-за сильного ветра в Сочи не могут приземлиться самолеты

Краснодарские известия08:46
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Политика

Путин и Лукашенко рассказали о беседе тет-а-тет

Известия 08:27
Происшествия

Замначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд руб

Сотрудники военной контрразведки ФСБ утром 7 февраля задержали в Москве заместителя начальника Генштаба — начальника главного управления связи Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 05:26
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич впервые стала мамой

Российская ведущая и блогер Ида Галич впервые стала мамой. Об этом она сообщила в инстаграме. У них с мужем Аланом родился сын.
РИА Новости 08:56
Авто

Новый Volkswagen Polo для России превратился в лифтбек

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Volkswagen, новый Polo получит кузов «лифтбек», а крышка багажника, поднимающаяся вместе со стеклом, расширит возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.
Автоновости дня 05 февраля в 05:38
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Автоспорт

В Haas показали изображения новой машины

Команда Haas опубликовала первые изображения машины 2020 года.
F1news.ru вчера в 09:11
Гаджеты

ZTE анонсировала новый флагманский смартфон Axon 10s Pro

Актуальные Новости вчера в 00:24
Общество

СК проверяет данные СМИ об убивавшем ветеранов анестезисте

BFM.ru 07:21
Шоу-бизнес

Пелагея пожаловалась на травлю после разрыва с Телегиным

Полина Смирнова (Пелагея) пожаловалась на то, что недоброжелатели заказали ее травлю в СМИ, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 07:57
Экономика

Дерипаска назвал действия ЦБ первой подножкой правительству Мишустина

Миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал в своем Telegram-канале снижение ключевой ставки до 6%. По мнению бизнесмена, это «первая подножка» правительству премьера Михаила Мишустина и мина под национальные проекты.
Ведомости 06:32
Происшествия

В Петербурге чиновница попалась на крупной взятке с ремонтом школ

REGNUM вчера в 04:30
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС 07:48
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
РБК вчера в 05:05
Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Собеседник вчера в 09:01
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Культура

Звезды «Друзей» появятся в продолжении сериала

Продолжение культового американского сериала "Друзья" с главными героями может быть снято в ближайшее время.
РЕН ТВ 08:40
Армия и оружие

Украина создаст две базы в Донбассе по стандартам НАТО

Власти Украины планируют построить в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО, которые будут размешаться в Мариуполе (Донецкая область) и Северодонецке (Луганская область).
ТАСС 08:22
Политика

Патрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы

Угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы нацелены на поддержку антиправительственных сил в южноамериканской стране, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
РИА Новости 09:03
Армия и оружие

Турция стянула военную технику и спецназ на северо-запад Сирии

Интерфакс 08:22
Технологии

Побочным эффектом от злоупотребления Виагрой может стать дальтонизм

В ходе исследования учеными было выявлено, что при применении силденафила - действующего вещества Виагры- в дозах, выше рекомендуемых медиками, одним из побочных эффектов является развитие дальтонизма.
Территория новостей 08:58
Авто

Hyundai представил Creta нового поколения

Южнокорейский бренд показал кроссовер Hyundai Creta второй генерации на автосалоне Auto Expo в Дели.
Авторамблер вчера в 05:53
Шоу-бизнес

Сати Казанова рассказала о своей «стыдной» болезни

Московский Комсомолец 05 февраля в 01:23
Игры

Авторы Candy Crush Saga могут выпустить Crash Bandicoot Mobile

Cyber.sports.ru 08:59
Культура

Украинский телеканал Коломойского «1+1» готовит контент на русском

Популярный украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, планирует показывать фильмы и сериалы на русском языке.
Газета.Ru 02:51
Шоу-бизнес

Дарья Мороз назвала причину развода с Богомоловым

Российская актриса театра и кино Дарья Мороз в интервью журналу "ОК!" рассказала о разводе с режиссером Константином Богомоловым.
Московский Комсомолец 03:13
Общество

Нагиев прокомментировал слова Готье о внешности российских мужчин

News.ru вчера в 17:46
Общество

Ученые зафиксировали в Антарктиде новый температурный рекорд

6 февраля на научно-исследовательской станции Эсперанса, расположенной на крайнем севере Антарктического полуострова, была зафиксирована температура 18.3 °C.
Аргументы и Факты 09:12
Происшествия

Российский траулер затонул у берегов Эстонии

ТАСС 01:55
Армия и оружие

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru вчера в 00:58
Экономика

Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке в 9%

Напомним, что "Жилье и городская среды" предусматривает снижение средней ипотечной ставки по итогам 2019 года до 8,9% годовых.
Интерфакс 03:27
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