Несколько самолетов из Москвы и Новосибирска не могут приземлиться в Сочи из-за сильного ветра, один рейс из столицы направлен на запасной аэродром в Краснодар, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Сочи.

с чего всё началось

В пятницу в Сочи было объявлено экстренное предупреждение из-за налипания снега и подъема воды в реках. Вмешалась непогода и в работу аэропорта Сочи, в расписании которого появились изменения из-за сильных дождя и ветра.

Самолеты из Москвы и Новосибирска не могут приземлиться в Сочи

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