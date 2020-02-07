Общество

РИА НовостиРИА НовостиСамолеты из Москвы и Новосибирска не могут приземлиться в Сочи

В пятницу в Сочи было объявлено экстренное предупреждение из-за налипания снега и подъема воды в реках. Вмешалась непогода и в работу аэропорта Сочи, в расписании которого появились изменения из-за сильных дождя и ветра.
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с чего всё началось

Самолеты из Москвы и Новосибирска не могут приземлиться в Сочи

Несколько самолетов из Москвы и Новосибирска не могут приземлиться в Сочи из-за сильного ветра, один рейс из столицы направлен на запасной аэродром в Краснодар, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Сочи.
РИА Новости06:05

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Самолеты из Москвы и Новосибирска не могут приземлиться в Сочи

РИА Новости06:05

Аэропорт Сочи начал принимать и отправлять самолеты после задержки из-за непогоды

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В Сочи из-за сильного ветра не могут приземлиться несколько самолетов

Кубань 2406:43

Опоздать на встречу с президентом: из-за непогоды самолеты из Москвы и Новосибирска не смогли приземлиться в Сочи

Вести Сочи06:29

В Сочи не могут приземлиться самолёты из Москвы и Новосибирска

News.ru06:41

Самолеты из Москвы и Новосибирска не смогли сесть в Сочи из-за сильного ветра

ФАН06:44

Самолеты не могут приземлиться в аэропорту Сочи

Вестник Кавказа06:21
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Политика

Путин рассказал о ходе переговоров с Лукашенко тет-а-тет

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Путин подписал закон о новых обязанностях полицейских

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон "О полиции", которые касаются прав граждан и обязанностей сотрудников правоохранительных органов.
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В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер

Российская газета вчера в 23:25
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Три человека погибли при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула

Три человека погибли в результате жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен.
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Происшествия

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Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло втрое, до 61 человека, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные минздрава.
РИА Новости вчера в 19:56
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Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.
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Общество

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Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
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Политика

Вячеслав Володин объяснил упадок российской экономики в XX веке

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Технологии

«Билайн» ответил на сообщения о сбоях

Представитель «ВымпелКома» (работает под брендом «Билайн») заявил об отсутствии нарушений в работе сервиса.
РБК 07:34
Шоу-бизнес

Валерий Гаркалин попал в больницу

Актер Валерий Гаркалин госпитализирован с диагнозом "воспаление легких", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИТИС.
РИА Новости 05:41
Авто

Пикап Hummer EV получит до трех электромоторов

Электрический пикап, выпуском которого General Motors возродит легендарное имя Hummer, получит сразу несколько вариантов силовых установок.
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Переживший остановку сердца врач из Уханя умер от коронавируса

Врач Ли Вэньлян из Уханя, переживший остановку сердца, умер от коронавируса в центральном госпитале. Об этом сообщает The Global Times.
Lenta.ru вчера в 16:59
Экономика

Почему акции «Газпрома» могут вырасти до 290 рублей

Что ожидать от акций «Газпрома», окажет ли коронавирус длительный негативный эффект на мировые рынки, почему пара доллар-рубль может достигнуть отметки 70 рублей, в интервью fomag.ru рассказал трейдер Роман Андреев.
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Фигурное катание

Загитова упала во время шоу в Цюрихе

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Эксперты оценили выгоду «Яндекса» от предустановки российского софта

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Lenta.ru 04:36
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В Екатеринбурге создали карантинную зону для граждан Китая

В Екатеринбурге создали карантинную зону для наблюдения за гражданами Китая, говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава Свердловской области.
РБК 03:25
Технологии

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
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Вслед за «Реалом» из Кубка Испании выбыла «Барселона»

"Атлетик" выиграл 1:0 и вышел в полуфинал. "Барселона" вслед за "Реалом" завершила поход за Кубком.
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Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
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В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

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Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Накануне советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что в этой связи Соединенные Штаты уже в самое ближайшее время готовы ввести ограничительные меры в отношении «Роснефти».
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Бывший глава Минкавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
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Украинский телеканал Коломойского «1+1» готовит контент на русском

Популярный украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, планирует показывать фильмы и сериалы на русском языке.
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Соседов оценил шорт-лист будущих участников Евровидения от России

Музыкальный критик Сергей Соседов дал свои комментарии относительно шорт-листа будущих участников Евровидения от России.
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Американцы, эвакуированные из очага распространения смертельного коронавируса в Китае — города Ухань провинции Хубэй, раскритиковали организацию процесса.
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В Петербурге ищут тело школьницы, утонувшей в Лахтинском разливе

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Общий список невыездных сформируют Россия и Белоруссия

Общее соглашение, регламентирующее вопросы обмена информацией по миграционной политике, планируют подписать власти России и Белоруссии.
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Фильм «Хищные птицы» вышел в российский прокат

Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» режиссера Кэти Янь вышла в российский прокат 6 февраля.
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