Несколько самолетов из Москвы и Новосибирска не могут приземлиться в Сочи из-за сильного ветра, один рейс из столицы направлен на запасной аэродром в Краснодар, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Сочи.

с чего всё началось

Рейсы из Москвы и Новосибирска 7 февраля не могут приземлиться в аэропорту курорта. Несколько рейсов ожидают посадки при условии уменьшении ветра. Службы международного аэропорта Сочи приведены в режим повышенной готовности к обслуживанию воздушных судов.

В Сочи из-за сильного ветра не могут приземлиться несколько самолетов

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