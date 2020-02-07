Общество

Кубань 24Кубань 24В Сочи из-за сильного ветра не могут приземлиться несколько самолетов

Рейсы из Москвы и Новосибирска 7 февраля не могут приземлиться в аэропорту курорта. Несколько рейсов ожидают посадки при условии уменьшении ветра. Службы международного аэропорта Сочи приведены в режим повышенной готовности к обслуживанию воздушных судов.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Самолеты из Москвы и Новосибирска не могут приземлиться в Сочи

Несколько самолетов из Москвы и Новосибирска не могут приземлиться в Сочи из-за сильного ветра, один рейс из столицы направлен на запасной аэродром в Краснодар, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Сочи.
РИА Новости06:05

Подробнее о событии

Самолеты из Москвы и Новосибирска не могут приземлиться в Сочи

РИА Новости06:05

Аэропорт Сочи начал принимать и отправлять самолеты после задержки из-за непогоды

Кубанские новости06:54

Аэропорт Сочи возобновил обслуживание рейсов после задержки из-за ветра

Кубань 2407:46

В Сочи не могут приземлиться самолёты из Москвы и Новосибирска

News.ru06:41

Несколько пассажирских самолетов не могут приземлиться в Сочи

Sochi.com08:48

Самолеты из Москвы и Новосибирска не смогли сесть в Сочи из-за сильного ветра

ФАН06:44

Аэропорт Сочи после непогоды возобновил работу в обычном режиме

Новая Кубань09:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Политика

В Сочи проходят переговоры Путина и Лукашенко

Коммерсантъ 05:53
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Российская газета вчера в 10:36
Политика

Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Россия привыкла, что США все время выступают с угрозами, в частности, в адрес российской «Роснефти» и санкциям за взаимодействие с Венесуэлой и ее президентом Николасом Мадуро.
Капитал страны 00:49
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ 10:48
Происшествия

Подтверждена гибель депутата Госдумы в авиакатастрофе под Казанью

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в авиакатастрофе под Казанью.
Lenta.ru 10:55
Общество

Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум российским актерам запретили въезд на Украину на 10 лет. Еще четверым артистам назначили срок невъезда на три года.
Piter.tv 04:59
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

ТАСС вчера в 17:25
Общество

Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
REGNUM 05:04
Экономика

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
РИА Новости 03:23
Здоровье

Переживший остановку сердца врач из Уханя умер от коронавируса

Врач Ли Вэньлян из Уханя, переживший остановку сердца, умер от коронавируса в центральном госпитале. Об этом сообщает The Global Times.
Lenta.ru вчера в 16:59
Политика

Посол в Лондоне рассказал о перспективах отношений с Великобританией

Россия не откажется от своего политического курса в обмен на налаживание отношений с Лондоном, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
РИА Новости 10:09
Энергетика

САФМАР начал поставки топлива на АЗС российских компаний в Белоруссии

АЗС российских нефтяных компаний в Белоруссии, которые в настоящее время испытывают недостаток поставок, в феврале 2020 г. закупят нефтепродукты у группы САФМАР М. Гуцериева.
Neftegaz.ru 09:23
Общество

Крупный кондитерский холдинг ликвидируют в Петербурге

Группа компаний «Невский кондитер» была основана в 1996 году в Петербурге и до недавнего времени являлась одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в России.
REGNUM 10:54
Армия и оружие

Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО

Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Газета.Ru 12:07
Интернет

Google Chrome будет блокировать загрузку файлов по HTTP

Начиная с июня, система будет принудительно блокировать загрузку файлов с расширением .exe, а также начнёт сообщать о «сомнительности» ZIP-архивов и ISO-образов.
3DNews 05:34
Кино

Зрители оценили игру Данилы Козловского в «Викингах»

Народные новости вчера в 17:46
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых

Предыдущее заседание совета директоров Банка России состоялось 13 декабря, тогда ставку снизили на 25 б.п. — до 6,25% годовых.
Известия 06:18
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна решила сменить имидж

Брухунова посетила салон красоты, где ей немного выбелили цвет волос.
RuNews24.ru 05:34
Происшествия

Крайне угрожающая ситуация: Зеленского просят ввести Нацгвардию в Мукачево

Городской совет Мукачево (Закарпатская область Украины) просит президента страны Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию.
REGNUM 08:50
Армия и оружие

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru вчера в 00:58
Политика

Володин заявил, что Россия 70 лет кормила республики СССР

Экономика в прошлом столетии пришла в упадок из-за того, что Россия «кормила» республики Советского Союза.
БИЗНЕС Online вчера в 07:44
Шоу-бизнес

Матвиенко считает, что Рыжий «Иванушка» «медленно себя убивает»

ФАН 03:20
Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Собеседник вчера в 09:01
Общество

В Польше снесли памятник благодарности Красной армии

В польском городе Лешно демонтирован памятник благодарности Красной армии. Об этом сообщает телекомпания Polsat.
RT на русском 09:44
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Да, моя дочь выложила на своей странице это фото. Да, подростки переживают все трагичнее и острее.
РИА Новости 12:04
Общество

46-летняя бывшая супермодель сбросила платье на камеру

Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум сбросила с себя платье перед зеркалом и засняла происходящее на камеру смартфона.
Lenta.ru 11:33
Политика

Пушков указал главе Пентагона на изживший себя «мир по-американски»

Пушков в ответ напомнил, что при том международном порядке, за сохранность которого ратует Вашингтон, американцы наносили удары по Югославии, оккупировали Ирак и разбомбили Ливию.
Экономика сегодня 01:40
Общество

На борту карантинного круизного лайнера оказались двое детей из РФ

Среди 24 россиян на борту круизного лайнера Diamond Princess, помещенного на карантин из-за коронавируса, оказались двое детей.
Известия 07:34
Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Российская газета 04:24
Технологии

Илон Маск высмеял проблемы безопасности WhatsApp

Известный изобретатель и миллиардер Илон Маск посмеялся над проблемам безопасности популярного приложения WhatsApp.
Pravda.Ru 08:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное