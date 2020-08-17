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RT на русском
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Самолёт Минобороны доставил из Сирии 26 российских детей

Самолёт Минобороны России, забравший 26 российских детей из Сирии, приземлился в подмосковном аэродроме Чкаловский. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщили пресс-службу уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.В источнике
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Газета.Ru

Самолет Минобороны эвакуировал из Сирии 26 российских детей

Газета.Ru18:33
RT на русском

Самолёт Минобороны доставил из Сирии 26 российских детей

RT на русском18:07
РИА Новости

В Подмосковье сел самолет с 26 российскими детьми, вывезенными из Сирии

РИА Новости18:02
Российская газета

Самолет Минобороны РФ доставил на родину российских детей из Сирии

Российская газета18:59
Коммерсантъ

Возобновилось возвращение российских детей из Сирии

Коммерсантъ17:48
РБК

Самолет Минобороны доставил в Россию более 20 детей из Сирии

РБК18:22
ТАСС

Самолет Минобороны доставил на родину из Сирии 26 российских детей

ТАСС18:03

Адвокат Жорин оценил шансы мужа Легкоступовой получить наследство

«Точно установить, кто из потенциальных наследников получит наследство Валентины Легкоступовой, будет возможно после того, как нотариус откроет наследственное дело, и наследники заявят о своих правах на наследство либо откажутся от него», — подытожил адвокат.
Адвокат Жорин оценил шансы мужа Легкоступовой получить наследство
NewInformвчера в 05:13
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Минздрав Италии закрыл дискотеки и обязал граждан носить маски по ночам

Рим, 17 августа 2020, 15:14 — REGNUM Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца в понедельник, 17 августа, подписал распоряжение о запрете на проведение дискотек и иных подобных мероприятий как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях.
REGNUMвчера в 08:14

Гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор госпитализирован в Москве

Гор не раскрыл подробно причину пребывания, только вскользь заметил, что хочет исправить носовую перегородку, а компрессионные чулки нужны для того, чтобы избежать возникновение тромбов.
Topdaynews.ruвчера в 07:17
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Задержанный экс-политтехнолог Собчак сравнил арест в Минске с ГУЛАГом

Белорусский политтехнолог Виталий Шкляров, обвиненный в Белоруссии в организации беспорядков в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского, рассказал о «невыносимых условиях» нахождения под арестом, сравнив их с советскими лагерями.
РБК17:59
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Впервые два кристалла времени продемонстрировали свое взаимодействие

Надежные кристаллы времени обеспечат платформу для новых увантовых устройств, уверены физики Ланкастерского университета в Великобритании, описавшие свой эксперимент на страницах журнала Nature.
LentaChel.ruвчера в 11:37
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