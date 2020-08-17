Самолёт Минобороны доставил из Сирии 26 российских детей

Самолёт Минобороны России, забравший 26 российских детей из Сирии, приземлился в подмосковном аэродроме Чкаловский. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщили пресс-службу уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.