Происшествия
RT на русскомСамолёт SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково
Самолёт Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково в связи со срабатыванием датчика неисправности стойки шасси. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
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Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 1696 человек
Число зараженных пневмонией в Хубэе в настоящий момент превысило 58 тысяч человек.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Общество
В Совете Федерации призвали не исполнять решение суда Гааги по ЮКОСу
Решение Гаагского суда по иску бывших акционеров ЮКОСа противоречит российскому публичному правопорядку и не должно исполняться в России.
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Кино
В сети появилось первое видео со съемок фильма «Отряд самоубийц 2»
В социальных сетях было опубликовано первое видео со съемок блокбастера Джеймса Ганна "Отряд самоубийц 2".
Политика
Германия и Россия создадут совместную группу по энергетике
Проект "Северный поток - 2" отвечает интересам не только России, но и Германии.
Политика
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Небензя заявил о саботаже Минских соглашений украинскими чиновниками
11 февраля в МИД России заявили, что ни одно из положений комплекса мер по выполнению Минских соглашений не было выполнено украинской стороной полностью.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров проверил цвет настроения в Челябинске
В понедельник, 17 февраля, Филиппа Киркорова тепло принимали поклонники в зале челябинского театра оперы и балета.
Наука
Греф назвал большой вызов для «всех старых компаний»
Развитие высоких технологий привело к изменениям в бизнес-моделях, а уберизация экономики (неологизм от американской компании Uber, означающий замену посредников цифровыми платформами — РБК) становится «большим вызовом» для компаний, давно существующих на рынке.
Армия и оружие
Созданный в Воронеже Ил-112В совершит второй полет в апреле
В апреле текущего года второй полет совершит новейший военно-транспортный самолет Ил-112В.
Шоу-бизнес
Племянник Елизаветы II принял решение о разводе после 26 лет брака
Племянник королевы Великобритании Елизаветы II, дизайнер и предприниматель Дэвид Армстронг-Джонс, второй граф Сноудон принял решение о разводе с супругой Сереной после 26 лет брака, пишет ФАН со ссылкой на информацию инсайдеров.
Экономика
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
Происшествия
Третье уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» направили в суд
В Генпрокуратуре сообщили, что в суд направили третье уголовное дело о пожаре в "Зимней вишне" — теперь против чиновников, обвиняемых в получении взяток за введение ТЦ в эксплуатацию.
Культура
Бортко попросил у Любимовой 800 миллионов «Христа ради»
Режиссер Владимир Бортко на заседании Комитета по культуре Госдумы обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой помочь ему снять фильм о встрече Наполеона и Александра I. Для этого, по словам режиссера, нужно 800 миллионов.
Происшествия
Трое военных погибли в воинской части под Мурманском
В воинской части в Мурманской области за минувшие выходные погибли трое военных. Об этом сообщает ИА "СеверПост.ru".
Авто
Volkswagen готовит новый электрический кроссовер семейства ID
На рынок выведут новый электрический кроссовер семейства ID, машина составит конкуренцию BMW iX3 и Mercedes-Benz EQB.
Политика
Посол России назвал причину ухудшения отношений с Польшей
Посол России в Польше Сергей Андреев назвал причину нынешнего уровня отношений между Варшавой и Москвой.
Общество
В ГД предложили закрепить в Конституции запрет на аборты
Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству письмо с предложением закрепить в Конституции РФ помимо веры в Бога, также запрет на аборты.
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Экономика
На Сахалине откроют производство модульных домов
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Общество
Ofcom оштрафовал телеканал «НТВ-Мир Балтия» за программу о Скрипалях
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал компанию Baltic Media Alliance Limited — держателя лицензии телеканала «НТВ-Мир Балтия» — на £20 тыс. (1,65 млн рублей) за «нарушение правил вещания».
Хоккей
Овечкин силовым приёмом опрокинул защитника «Вегаса» Шмидта за борт
На момент написания новости проходит третий период, хозяева ведут в счёте – 3:2. 34-летний российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в первом периоде отметился эффектным силовым приёмом на 28-летнем американском защитнике «Вегаса» Нейте Шмитде, опрокинув его за борт.
Хоккей
Канадский хоккеист переехал в Россию и начал пить от депрессии
Хоккеист из Канады Брэндон Сагдэн вспомнил о своей жизни в России.
Культура
Димаш Кудайберген не хочет участвовать в Евровидении
Певец Димаш Кудайберген заявил, что не горит желанием участвовать в конкурсе "Евровидение", да и в любых других конкурсах.
ЖКХ
Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить
Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.