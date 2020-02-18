Происшествия

RT на русскомRT на русскомСамолёт SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково

Самолёт Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково в связи со срабатыванием датчика неисправности стойки шасси. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
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