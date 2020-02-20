Происшествия

RT на русскомRT на русскомСамолёт SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьеве

Пассажирский самолёт SSJ-100, выполнявший рейс из Москвы в Пермь, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. «В аэропорту Шереметьево экстренно приземлился SSJ-100, выполнявший рейс номер 1204 из Москвы в Пермь», — приводит РИА Новости сообщение экстренных служб.
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